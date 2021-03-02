以往的魚肉 燒賣 ，只是常見的街頭小食，間間小店都是蒸熱便賣，方便快捷為上。不過自從燒賣群組出現，各區粉絲都推薦區內名店，現今燒賣也可以做得講究。 上水 一間不足300呎，取英文I Love Snack同音的艾粒是叻，就研發出秘醬即煮燒賣，跟尋常燒賣大不相同。

不預先蒸好 即叫即做

Manlar是艾粒是叻的老闆娘，雖然有賣 腸粉 、炸薯寶等近四五十款小食，但令小店成為討論焦點的，卻是燒賣。

燒賣共有三款口味：秘醬燒賣($24)、蒜香燒賣($24)、椒鹽燒賣($24)，雖然只是入貨的魚肉燒賣，但跟其他店舖都不同，每份燒賣都是即叫即用醬汁烹煮，而非放在蒸籠內預先蒸好：「蒸好的燒賣，外皮會爛掉，又會脹到拳頭般大，所以雖然要客人等，也要即點即做。」

三款燒賣中，以秘醬燒賣最受歡迎，老闆娘表示：「醬汁用了很多香料去煮，我們會把燒賣連咖喱一起煮，讓它入味。」秘醬其實即是 咖喱醬 ，用咖喱膽加新鮮蔬菜如洋葱碎，比普通咖喱醬帶點甜香，燒賣皮有韌性，入口軟熟且熱辣辣，醬汁均勻入味。熟客阿Yan是秘醬燒賣的粉絲：「秘醬燒賣很好吃，主要是吃醬汁，很惹味，炒香後比較入味，因為醬汁是包裹着整顆燒賣。」

開業四年 不斷改良

本來從事服務行業的Manlar，本身愛飲食，四年前跟三位朋友柴娃娃開店，一心想賺錢，可是事與願違，如今老闆只剩她一個人：「剛開業兩年，真的沒有錢賺，連回店舖的車資也沒有。但反正開了店，不想放棄，如果選擇放棄，這輩子也不會再開店了。」

為了挽回生意，四年來她不斷嘗試改良，慢慢穩定生意。去年九月終於有成果，小店的秘醬燒賣被版主在 燒賣關注組出帖 ，獲得不錯評價，當天便賣了整整一星期份量的燒賣。令她很開心，終於有人欣賞，四年來的付出同時令她領悟出一個道理：「如果你只顧著賺錢，這盤生意你一定會失敗。你要想的是如何做得好吃，當自己是顧客，自己覺得好吃，過了自己那一關，才去賣給客人。」

採訪、攝影：《飲食男女》

艾粒是叻

地址：上水馬會道184號後座地下B號舖

電話：9700 2828

營業時間：11am-10:30pm

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