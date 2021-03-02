《 食勻18區 》今集由人稱木村的藝人 楊英偉 帶路，去鰂魚涌一棟商廈裏面的粥麵店搵食。他除了拍戲和做主持，其實平日都很喜歡四處吃。這店便是他的心水推介，開業十年，更連續多年都獲得港澳米芝蓮推介。店子每日由行內出名的粥王 李景 (人稱景叔)主理，食家蔡瀾、唯靈都是她的捧場客。景叔自1978年至今煮粥超過四十年，出身上環生記，又曾在灣仔自立門戶。本來他早已收山退休，後來被楊貫一高徒李文基邀請出山，主理粥麵館。

「正所謂飲水不忘掘井人，食粥不忘李景叔。我剛在酒店隔離了21日，真是粥水都沒得吃。所以第一時間便來找你。」楊英偉興奮地說。他隨即吃一口即叫即滾的涼瓜排骨粥，看賣相已知非同小可。「入口綿滑，香甜而帶米香、又見到米粒與見不到米粒之間。其實一碗好粥要有甚麼條件？」楊英偉向景叔請教。景叔強調粥要好吃，最重要將米煲到開花，但不要煲到過火，因一過火就像飯。粥一定要稀稀杰杰，帶些少黏性才好吃。

「記得小時候，大約四十年前，四處都找到粥店，但現在真是式微，大部份都是連鎖粥店，味道真不及小店做的好吃。」楊英偉慨嘆。

白灼豬雜 也不可錯過。豬雜只取新鮮，絕不用化學材料處理，部位又齊全，豬膶、豬肚、豬心、豬粉腸到豬腰都有。「坊間很少人賣豬腰，因製作太複雜，要把所有筋挑出來，還要出水，確保去掉雜質，粥才不會有餲味。」景叔娓娓道來。「一字記之日勤，你要做好吃的食物，一定要做好每個步驟。」楊英偉讚嘆。

炸醬麵也做得出色。麵質爽滑得很，證明火候恰當。醬汁色澤天然，絕不加任何人造色素。「你做的醬汁很大眾化，味道酸酸的，而且只是小辣，連小朋友都吃得。」楊英偉更欣賞他們做的湯底，吃出除了豬骨、還要炒蝦殼和大地魚的味道，口感醇和順喉。小吃必點炸雲吞，即叫即炸，色澤金黃，以雲吞皮包餡，口感香脆而不膩，好吃得像薯片。

「光顧我的客人有三代，起初由爸爸帶兒子來，到兒子結婚後都繼續來，因為他們欣賞傳統的粥店。可惜傳統的粥店越來越少，太複雜的東西沒人想做，因為太辛苦，人人都要賺錢為主。現在連鎖店做的不是生滾粥，一舀下去便取出來，我是逐碗去煮給你吃，時間比較耐。」景叔無奈地說。「其實可以透過18區分區小廣告去推廣粥的文化，讓多些人知道這些傳統。」楊英偉說罷便跟景叔碰杯。

採訪：黎詠詩

攝影：陸羽勝、潘志聰

粥麵館

地址：鰂魚涌英皇道683號嘉里中心2樓

電話：2750 0208

營業時間：星期一至五10:30am-8:30pm；星期日10:30am-8:30pm；星期六全日休息

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