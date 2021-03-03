說起2019，你會想起甚麼呢？最近在觀塘有一間新開的Café，推出了一款名為「2019」的咖啡。

Master Room負責人Eddie是一位攝影師，他認為2019年充滿大家無法承受的空氣，因此他們在泡沫咖啡內加入了調味粉，令咖啡帶煙燻味和辣味，並改名為2019（$44），就如2019年的香港，大家經常聞到煙味和辣味，希望大家不會忘記這一年的味道。

店內還有其他菜式，最特別是冬陰功帶子蝦意粉（ $118），是餐廳最受歡迎的意粉，餐廳有位咖啡師是泰國人，家裏開泰國餐館，他研發出這個菜式，來到新店也有做出調整。意粉帶有濃郁的香料味，味道酸酸辣辣，非常開胃，有海鮮份量十足。美式炸魚薯條（$88）用了傳統做法，加入啤酒去炸，更加脆口。提拉米蘇窩夫（$78）新鮮焗製，外脆內軟，撒上可可仁和單品朱古力粉，味道不會很甜，反而帶可可仁的提子酸味。餐廳還有自家製的凍頂烏龍檸檬芝士凍餅（$52），是最近流行的茶味蛋糕，配搭檸檬芝士，味道清新，不會很甜膩。

餐廳位於觀塘近海傍位置，以工業水泥風為主題，還有落地大玻璃窗，增加空間感，客人也坐得舒服。店內也擺放了本地攝影師的攝影冊，客人用餐時，可以欣賞不同作品。

採訪、攝影：《飲食男女》

Master Room

地址：觀塘偉業街223號宏利金融中心地下

電話：5579 7525

營業時間：星期一至五 8am-7pm，星期六、日及公眾假期 10am-7pm

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