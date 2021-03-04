太子一間米線店，以一碗足料的花膠雞湯贏得街坊青睞，最近就再下一城，在灣仔開分店。老闆Ken入廚近廿年，特別鍾情花膠雞這款廣東湯水，「花膠燉雞湯富高蛋白質和骨膠原，原本每鍋賣要數百元，我們就嘗試加入米線，將其變得大眾化，讓更多客人試到這款營養靚湯。」

「湯底每日鮮製，早上六時就回來煲，用廿斤的雞、雞腳、鯊魚軟骨等煲足三點五小時，秘訣是先要將雞肉煲軟，下鑊煎香才拿去煲，令湯頭變得奶白，濃郁得來亦有膠質。」Ken透露，他們特別選用2公斤重的三黃雞，皮爽肉滑，油香較重，味道更好。招牌花膠雞米線（$68）加上冰島鱈魚膠，湯底濃厚，骨膠原豐富，真材實料。

灣仔店又新增蝦湯，蝦頭及蝦殼先煎香，再加入雞肉、茄膏及多款蔬菜，大火煲三小時以上，蝦鮮味特別重，燒豚肉濃蝦湯米線（$42）搭配香口的豚肉，味道鮮香。想食飯都有不少選擇，海南雞飯（$52）的油飯粒粒分明，雞肉嫩滑，蘸上秘製酸辣汁，惹味開胃；金磚豆腐（$32）沾上七味粉、椒鹽等十種粉類再炸，炸皮薄脆，入口滑溜，與清鮮的米線齊食，相得益彰。

採訪、攝影：《飲食男女》

癡膠雞

地址：灣仔軒尼詩道254號地舖

電話：3563 8180

營業時間：星期一至日7:30am-9pm

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