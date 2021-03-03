香港人一向愛吃蛋撻，熱辣辣的甜香蛋漿，配上酥鬆酥皮或香脆曲奇皮，各有捧場客，配杯熱奶茶，已是人人讚好的下午茶。

近年不少傳統名店如金鳳、泰昌口碑都不如以往，幸好還有多間人氣新店加入戰場，部份店舖如長沙灣金園、灣仔Bakehouse人龍不斷。精選8間美味蛋撻店，既有酥皮蛋撻，亦有曲奇皮蛋撻，各適其適，總有一款合心水。

1.Bakehouse

地址：灣仔大王東街14號地舖

電話：從缺

營業時間：7am-6pm

註：全天候供應，每隔45分鐘出爐；另於中環有分店

雖然以牛角包聞名，但蛋撻後來居上，吸引大量客人排隊，每天大排長龍，現時Bakehouse每天於店內新鮮製作蛋撻，每輪大概需時四十五分鐘，每天能售出3,000至4,000個蛋撻，極受歡迎。

總廚兼老闆Gregoire Michaud表示，一開始推出蛋撻，是因爲每天製作酥皮產品時，剩下多餘麵糰，又不想浪費，既然自己最愛吃港式蛋撻，不如就用最有名的酸種麵糰，改良作撻皮。

要做出完美蛋撻，需要所有因素配合。首先要有好材料，店舖選用法國有機麵粉、法國忌廉、澳洲牛油等等，都是餅店自己進口。以上材料製作店舖自家發酵的酸種麵糰後，擀得極薄，不讓麵糰有發酵的時間，出爐才會鬆酥香脆。蛋漿製作選用更多脂肪的忌廉代替牛奶，也調整蛋黃份量，令質地更滑更結實。

除了材料，烤盤和烤焗時間溫度也十分重要。店舖選用特別受熱的烤盤材料，能令撻皮更鬆脆，又能令撻邊帶點焦黑，入口更香。

2.豪華餅店

地址：九龍城衙前圍道136號地舖

電話：2382 0383

營業時間：6am-10pm

註：第一爐出爐時間6:30am，每隔十至二十分鐘出爐

1977年開業，至今已有四十四年。前舖後工場，大紅招牌、硃紅磚牆、紙皮石地板的環境充滿舊時風味，提供五六十款港式舊包如花卷、椰檳、合桃蛋糕。同時提供酥皮蛋撻、牛油皮蛋撻及葡撻，最有名就是酥皮蛋撻，人人一買就是一兩打，曾有日賣1,000至1,500個的成績。

老闆和太太一起打理小店，用料多年不變，用北京雞蛋、法國忌廉和澳洲麵粉製作蛋撻，酥皮焦香鬆化，蛋漿香滑偏甜，而且客人多、密密出爐，隨時去買都熱辣辣。

3. 金園茶餐廳

地址：長沙灣青山道314號地下

電話：2725 6386

營業時間：6am-9pm

註：最近因太受歡迎，曾有下午三時已售罄的情況，建議上門前致電查問

長沙灣以蛋撻聞名的茶餐廳，以往以新華為首，但最近專門分享蛋撻食評的蛋撻群組，因有谷友把區內另一間金園茶餐廳出品的蛋撻放上網，賣相吸引的鬆酥蛋撻皮，一下子令金園在網上彈起，吸引很多人前來光顧，甚至試過下午三時已售罄。

獨賣一款酥皮蛋撻，每個接近手掌心大小，酥皮看起來比一般麵包舖賣的厚多了，肉眼已能看見層層叠叠，一點不死實，入口酥脆鬆化，而且一點都不油膩。中間蛋漿部份呈金黃色，口感滑溜亦有蛋香，稍嫌甜度略不足。

金園蛋撻功夫全在撻皮上，負責製作的老師傅入行已四十多年，食譜多年不變。做酥皮蛋撻要融合兩種皮，分別是麵粉、豬油及奶粉去製作的酥皮，以及用雞蛋、奶水及糖、油製作的水油皮。兩種皮分別雪一晚後，師傅把兩種皮叠起，不斷對摺，這樣焗出來才會有豐富的層次，完成後再放雪櫃放一夜，餅皮才完成，倒模後倒入蛋漿再焗，非常花工夫。

4.I am..Bakery

地址：將軍澳貿業路8號新都城中心3期2樓211號舖

電話：2778 6918

營業時間：7am-9pm

註：另有分店於彩明商場、尚德廣場

老闆家族本來經營茶餐廳，於新蒲崗曾有多個舖位，惜97年金融風暴後，損失慘重，惟有轉以茶餐廳聞名的蛋撻重新出發。

2015年開麵包店，保留原有的曲奇皮蛋撻，撻底按照傳統做法，將麵粉、牛油、鮮奶、糖拌勻，用人手搓皮，壓出厚薄勻稱的外皮，蛋漿飽滿滑溜，不會死甜。新都城分店開業首月，已賣出100,000個蛋撻，雖然有預定出爐時間，但很快就賣光，下午茶時段一定大排長龍。近來還推出可愛的原條貓型麵包，客人可以自己拿起朱古力筆在方包上畫上圖案，亦是打卡熱門選擇。

5. 新華茶餐廳

地址：長沙灣青山道 334號

電話：2387 3698

營業時間：6am- 10pm

註：1966年於長沙灣開業，現由第三代接手，格局不變，上下兩層都一如往昔，但地方企理。

同時提供曲奇皮蛋撻及酥皮蛋撻，不過熱賣肯定是酥皮，用料好，大大隻湖北蛋，蛋漿香濃幼滑，師傅入行四十年，經驗老到，外層酥皮做得厚而不實，水皮及酥皮都做得仔細，是少有超過二百多層卻仍然酥而不實的餅店，絕不是易事。

蛋撻一出爐，香氣四溢，令人心思思按捺不住，據相熟食客所言，蛋撻外賣到元朗，放久了凍食仍然香口鬆脆，雖然近來風頭被另一間區內名店金園搶過，但客人仍然絡繹不絕。

店內奶茶及沙嗲牛肉麵亦是招牌，奶茶比例好，入口醇厚不澀，不只茶膽調配得好，師傅手勢同樣穩當，沙嗲牛肉麵是店舖自己調配過的沙嗲醬，富香料層次，麵底亦煮得爽口不過腍。

6.樺麵包

地址：九龍城獅子石道18號新安大廈地下

電話：2383 8843

營業時間：7am-8:30pm

九龍城蛋撻名店除了豪華，這間2009年開業的港式麵包店亦不錯，不過這店提供曲奇皮蛋撻。老闆兒時已在父母經營的港式餅店幫手，學得一手出色的曲奇皮蛋撻做法。

撻皮以低筋麵粉、吉士粉、植物牛油等打勻，倒入雞蛋及牛奶比例為三比一的蛋漿，再放進焗爐，曲奇皮甜香鬆脆，蛋漿飽滿滑溜。不過出爐時間不定，想吃到熱辣辣蛋撻就要靠運氣了。

7.四季酒店網上商店

網址： http://bit.ly/2wCuxhh

註：有傳統葡撻口味及斑蘭咖吔口味，需提前24小時訂購

香港四季酒店去年新設網店，專賣酒店自製糕點及麵包，剛開始時以Scone最受歡迎，最近就以蛋撻最人氣。

一共兩款：傳統葡撻及創作風格的斑蘭咖吔葡式蛋撻。最受歡迎是後者，行政餅廚指因為疫情，香港人無法去旅行，所以想做一些能讓大家喚起旅行感覺的產品，最後成品就是融合馬來西亞風味的咖吔和斑蘭蛋撻，客人反應非常熱烈，一天最高銷量曾賣出700個。

四季酒店的斑蘭咖吔葡式蛋撻，以葡式蛋撻酥皮，盛載斑蘭咖吔蛋漿，做法遠比一般葡撻複雜。首先準備蛋撻皮，就像拿破崙酥皮，分別製作一層牛油及一層油酥皮，叠起後再將撻皮擀薄，葡撻的特別做法是將底部捲起後，打橫才壓，所以底部會有一圈圈。

然後製作蛋漿，先煮斑蘭漿，不含香精或色素，餅廚以七份忌廉牛奶對一份斑蘭葉的比例製作，將斑蘭、忌廉和牛奶煮滾後，等半小時，再把葉打碎，便能做出天然的綠色蛋漿。輪到製作咖吔醬，用當地來貨，依馬來西亞傳統加入鴨蛋，但香港鴨蛋味道太重， 餅廚混合鷄蛋中和味道，他又擔心咖吔醬對香港人來説太甜膩，特意加入少許海鹽中和甜度。

最後把咖吔醬放進做成蛋撻外形的酥皮內，再注入斑蘭蛋漿，放進焗爐。蛋撻斑蘭味十分突出，蛋漿滑溜，咬開中間更有流心的咖吔醬，充滿馬來西亞特色。

8.NOC Coffee Co.

地址：將軍澳唐俊街21號翩匯坊地下1號A

電話：2569 6069

營業時間：星期一至日 8am-8pm

註：只限將軍澳分店提供，每日下午三時出爐

連咖啡店也加入蛋撻戰團，在西營盤、黃埔、銅鑼灣都有分店的NOC Coffee Co.，去年尾在將軍澳開分店，自設餅房出爐蛋撻、蛋糕，其中蛋撻就在區內爆紅，成為NOC多間分店中最人氣的一間，每逢周末都經常有人排隊，每日賣出近300個。

NOC蛋撻外形是一個圓筒，每個約有5厘米高，是普通蛋撻的一倍高度。副店長Jayne表示，高身外形能盛載更多蛋漿，客人享用時就更滿足。用鬆化的牛油酥皮，蛋漿裏面加入忌廉和蛋黃，質地更幼滑。由於咖啡店走輕盈、健康風格，蛋撻刻意做得少甜，入口不會過膩。

採訪、攝影：《飲食男女》

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