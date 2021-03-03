平食澳洲龍蝦之後，澳洲東星斑又即將劈價？ 中澳外交關係低處未算低，步澳洲酒、車厘子、龍蝦等後塵，最新未獲進口內地市場的澳洲名產，又將加多一員：東星斑（中文正式學名鰓棘鱸，又稱七星斑或珊瑚鱒）！

未獲中國續簽出口許可證

據澳洲廣播公司指出，去年佔澳洲出口活魚7成的最大出口商——澳洲珊瑚魚貿易公司（Australian Reef Fish Traders），因未能獲中國續簽出口許可證，其位於港口城市開恩茲（Cairns）的總部業務現已暫停及裁員，意味着東星斑等貴價珊瑚魚將不再允許進口中國，預計重創昆士蘭州北部漁業，損失達數以百萬澳元計。

不過換個角度看，正因人家「唔識寶」，香港人又可以再次大大力懲罰澳洲平靚正出產。位於北角電氣道市政大廈的平記鮮魚及平記魚枱，店主鍾偉平（平哥）指澳洲星斑比起菲律賓東星斑，顏色雖然比較深沉、肉質較實淨，但同樣有魚味，更指現時價錢相比過年前已回落不少：「過年前要480元一斤，現在就320元一斤，很抵食。」其子阿康續指：「假若澳洲星斑即將增加供港來貨，價錢自然會跌。」

澳洲東星斑賣相「唔靚仔」是其多年「紅唔起」的主因，阿康解釋：「香港人食東星，鍾意食紅色，自然較接受東南亞如菲律賓、馬來西亞的星斑。」行內人指澳洲星斑外皮偏黑色，因多數是養魚，故賣相不及在深海生活的野生珊瑚魚般鮮艷。

東星斑原產於東沙群島，產地多分布於菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、澳洲等。香港魚類學會會長莊棣華指出，由於魚類在不同珊湖群棲息，會因其所處水域及環境而改變魚身顏色作保護色，因而影響不同地區的星斑色澤有深淺之別；而澳洲星斑以養殖為主，魚場的魚箱魚籠空間比較密集，都會影響了星斑的魚身顏色。

相比野生菲律賓星斑的魚身較修長及色澤鮮紅，澳洲星斑因為養殖環境所限，游水不夠多而令魚身比較短，肉質雖爽實但不及野生般細膩嫩滑、魚味鮮甜。據聞每件「飛機貨」魚類需要20公斤水來保命保鮮，機程愈長運費自然愈貴，阿康指：「假若氧氣不夠，就算一收到立刻放在魚缸，都可能養幾日就好易死，所以香港不是有太多魚檔肯取貨賣澳洲星斑。」因此澳洲星斑一直在香港不算主流，人氣不及東南亞星斑，就算出現減價情況，亦未必重現「澳龍」降價，個個爭住買的盛勢。

唔好買錯西星斑

大家識得分辨澳洲星斑及菲律賓星斑，另外也要分得清東星斑與西星斑的分別，平哥說：「西星斑肉質不太好食，所以較少人食。」東星斑身及頭均呈橙紅色，體形比一般斑魚瘦長，尾部扁平如扇子；頭、身及奇鰭有細小藍點，形似天上的星星，因而稱為「星斑」。西星斑的外形跟東星斑相似，但頭、身及奇鰭則呈褐紅色或灰綠色，並布滿褐色圓點，尾鰭後緣白色。阿康續道：「西星斑魚身的圓點比較大粒，東星斑的圓點就比較幼。」

那麼何謂一條靚星斑？阿康教路：「魚尾要齊，因若在魚缸養得太耐或不夠新鮮，就有機會『燒尾』，即是起了白點；另外要看魚眼，眼仔睩睩就比較靚，而且魚身要沒有瑕疵，有受傷痕跡也會影響售價。」想即刻買一條星斑自煮與家人共享？平哥建議購買一斤至一斤半的星斑就最理想。

中菜師傅教清蒸澳洲星斑

東星斑於粵菜食材分類等級，僅次於老鼠斑、蘇眉，同屬高級食用魚，魚頭可煮湯、背肉可清蒸、腹肉宜紅燒，富嘉閣助理總廚張東正師傅，認為清蒸澳洲星斑，最能品嚐到鮮魚的原汁原味。他說：「星斑夠新鮮，清蒸就最能凸顯其鮮味，亦是最樸實地展現魚的原形，在家自煮也容易控制。一斤到斤半的星斑，肉質最滑；若魚的斤両較重，可以切件煎或者炆，我鍾意煎到外脆內軟。」

張師傅指蒸魚前的清潔工夫不可輕看，因能提升魚的鮮味。「家庭主婦可先請魚檔哥哥姨姨先將魚劏好、放血、清走內臟，回家再用水清洗乾淨魚肚，以毛巾紙巾索乾淨血跡，都能令魚肉更鮮味、魚身更雪白。另外要在鰭位、尾位、腹位等把鱗刮乾淨，特別是深海海斑的中間偏上位置都有條『深海鱗』，要用利刀片出來，那就不會因食到魚鱗而影響口感。」

至於蒸魚有何秘訣，張師傅使出一件秘密武器：「蒸魚有兩個重要步驟好關鍵，第一要有足夠熱力及火力，最好是隔水蒸，水大滾後才蒸魚，確保第一時間用強勁蒸氣蒸熟魚表面的細胞，鎖住肉汁。第二就是用筷子托起條魚，讓蒸氣能夠經過魚的底部，令魚肉蒸得更均勻。」他指一條重約一斤四両的澳洲星斑，蒸12分鐘就剛剛好。「剛剛熟，魚味最濃、口感與味道都最好。蒸不熟都千萬不要翻蒸，因會影響魚的味道及質感，所以寧願蒸多一兩分鐘。」

張師傅強調：「若想更能食到魚的鮮味，最好減少配料。我覺得蒸魚用靚葱切葱絲再灒油，葱油的香味再混和已調味的蒸魚豉油，拌飯吃一流，這種蒸食魚法是不會輸。」

採訪、攝影：《飲食男女》

平記鮮魚

地址：香港北角電氣道市政大廈地下F5舖

電話：2570 7465

營業時間：星期一至日7:30am-7:30pm

富嘉閣

地址：鰂魚涌英皇道683號嘉里中心2樓

電話：2750 0823

營業時間：星期一至日11am-11pm

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