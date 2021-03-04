疫市下，不少餐廳和酒店都努力開拓收入，賣相精緻受歡迎的下午茶自然是主要戰場。銅鑼灣主打淮揚菜的餐廳十里洋場，最近也推出了中式下午茶套餐，吸引了一眾食客打卡。

十里洋場下午茶（$338/二人，另收茶芥加一）用兩個大蒸籠承載各款點心小菜，款式包羅萬有。行政總廚陳曉鶴師傅表示下午茶會以經典涼菜作主題：「其實淮揚也有下午茶，根據淮揚菜特有口感，在整體設計方面，我們做了脆皮煙燻鴿、鹹的小籠包、甜的流沙包，還有爽脆的青瓜。」

套餐一共有十一款小菜點心、兩款湯麵和飲品，其中有七款淮揚小菜，包括有陳醋紅蜇頭、水晶肴肉、金絲小排骨、蓑衣青瓜、四喜烤麩、黑松露珍珠溏心蛋和脆皮煙燻BB鴿。鴨蛋有溏心效果，用80度沸水精準地煮六分鐘，蛋黃呈金黃色膏狀，帶黑松露幽香。BB鴿選用了十二天大的幼乳鴿，經過蘋果木煙燻，皮脆肉嫩。蓑衣青瓜也是招牌，青瓜沒有經過特別調味，但盡顯淮揚精巧刀功。

熱食點心有四款：金牌小籠包、帶子鳳眼餃、鮑魚火腿酥、黑金流沙包。全部點心都是自家製，新鮮熱辣。主食是兩碗湯麵，可以從嫩雞煨麵和雪菜肉絲湯麵中選擇，最後有飲品作結。下午茶套餐十分豐富，外形精緻，吃厭了平時的三層架，不妨試一試另一種口味。

採訪、攝影：《飲食男女》

十里洋場

地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期1樓101號舖

電話： 2338 5500

供應時間：3:30pm-5:30pm

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