剛過去的農曆新年，大家應該吃了大量賀年食品吧，不過比人頭更大的煎堆，大家有嚐過嗎？

外賣即食餸網站O Chef Lab早前趁農曆新年，推出創新賀年食品月亮煎堆（$398），靈感來自法國傳統國王批。法國人會在一月慶祝吃國王批，假如吃到批裏的公仔，代表得到好運，就能戴上皇冠。月亮煎堆也參考這元素，戴着日本製紙皇冠，中心也藏着從法國訂購的公仔。

負責人梁芷珊表示，由去年新年開始他們已經構思巨型煎堆，不過網站產品一向主打西餐，廚房也是西式裝備，要做出中式食品就得重新研究，油溫、廚房配件、廚師手執等多方面配合，最後要到今年才成功做出煎堆。

月亮煎堆份量驚人，每個麵糰有450克，師傅會不停在把熱油淋上，增加煎堆內的空氣，令它漲成約直徑約9吋，重1.28斤的巨型煎堆。然後要放在冷風下完全冷卻，才能送到客人手上。跟平時粥店看到的扁平煎堆不同，因麵糰成份經過研究，在較乾燥的日子，月亮煎堆造型能維持12小時都不塌，打卡一流。

打完卡後，只要剪碎就可以開餐，淨食一片片的月亮煎堆，會有淡淡芝麻味，外脆內軟。網店考慮客人或會吃膩，所以會附送兩款醬料：松露蛋黃醬和青蘋果醬。松露蛋黃醬鹹香，甜甜的煎堆配搭蛋黃香，是意想不到的配搭。青蘋果醬選用了一公斤有6個的華盛頓青蘋果，新鮮製造，味道清新。

起初網站也擔心煎堆銷量不好，限量300個，只在年三十，初一至初四發售，但結果極受客人歡迎，每天限額瞬間滿額，在初八和年十五更加開發售。因此網站考慮將來逢星期五六開放訂購，不用等農曆新年也能吃到月亮般圓滿的巨型煎堆。

網站：https://bit.ly/3kEW2Md

註：全單消費滿$800免運費。

採訪、拍攝：《飲食男女》

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