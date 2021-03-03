在日本和台灣早已流行吃生吐司，這熱潮最近也吹到香港。自從來自大阪的生吐司專門店SAKImoto bakery來港開分店之後，每日都大排長龍。

「生吐司實際上沒有特定的做法，有人用湯種，亦有人用低溫長時間發酵，製作方法因人而異，都是為了達到濕潤順滑的口感。所謂「生」並非指吐司熟度，而是出爐後不需要再烤，都已經很好吃，口感很軟熟，而且有濕潤的口感。現時以超軟熟的吐司作招徠麵包店越來越多，雖然未必叫它做生吐司，但只要做出來的質感軟熟又高水分，皮薄到可以吃掉，都是一個好味的吐司。」烘焙教室Bread Cloud Studio的麵包導師Sarah笑說。

今次由入行12年的Sarah出馬，盲試5大人氣品牌，分別以賣相及味道評分，每項各5分，總分10分，看看哪個最好吃。她說做得有水準的生吐司，會令人不停想吃，皮相對薄，撕開可以拉絲，麵包組織較細密。濕潤綿密又有奶香。就算放了一天之後，第二天吃還有濕潤的感覺。相反如不夠水分，麵包相對容易乾，令人不想吃。

1號是Atelier Gute。色澤略為深色，但都吸引。可惜皮厚了些少，綿密程度再細緻一點會更好。做到拉絲效果，質感軟熟，但水分和奶香味一般。(6.5/10分)

2號是品穀。皮相對薄過1號，「可能麵糰的水分較高，出爐之後比一般吐司易陷，做到剛剛有個白邊位，這個要配合很多東西，尤其是發酵時間要剛好先做到這個效果。」Sarah笑說。皮相對薄過1號，顏色淺了些少。搣開時的拉絲很漂亮，令人很想吃。質感有光澤且綿密，水分足夠，但香味一般。(8.5/10分)

3號是SAKImoto bakery。「一搣開已經聞到味道很香，用料很講究。跟2號一樣都有白色邊，凹陷程度不是太多，處理得很好。」皮薄且不乾，質感很綿密濕潤，有些少甜味令人不停想摵來吃。「令我回憶起以前在日本一間生吐司專門店，買了之後坐在公園吃了大半條的感覺。」(10/10分)

4號是Homebake。賣相很漂亮，雖然淺色了些少，但皮很薄，拉絲的效果很吸引。質感軟熟，水分足夠，綿密的程度跟1號差不多，但濕潤度好過1號，香味則不及3號。(7/10分)

5號是DONQ。「這個最新鮮出爐去買，可能還沒完全攤涼，所以凹陷了很多。」把它搣開時都頗吸引，有些少光澤，綿密程度都可以，不過皮不及2號和3號般薄。雖然味道平淡，但質感濕潤，令人想不停吃，但奶香不及3號般強。(7/10分)

結果由最高分的SAKImoto bakery勝出。「它的賣相最吸引，一搣開便聞到很香，還有味道微甜，叫人很想吃。」Sarah開心地說。雖然它由賣相到味道都滿分，但一條切到三至四片的生吐司盛惠$50，果然一分錢一分貨。

採訪：黎詠詩

攝影：魯雋華、潘志聰

售賣點：

Atelier Gute

地址：銅鑼灣時代廣場地庫B224A號舖

電話：2501 0032

營業時間：星期一至五 7:30am-9:30pm，星期六日及公眾假期 8am-10pm

品穀

地址：佐敦白加士街61號地下

電話：3702 0186

營業時間：星期一至六8am-8:30pm，星期日10am-8:30pm

SAKImoto bakery

地址：尖沙嘴廣東道3-27號海港城港威商場3場3208號舖

電話：從缺

營業時間：9am-8pm

Homebake

地址：中環皇后大道中33-33A號萬邦行地下B號舖

電話：從缺

營業時間：星期一至五 7:30am-9pm，星期六及日 8:30am-8:30pm

DONQ

地址： 銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨B2樓30號舖

電話：2833 8338

營業時間：10am-9pm

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