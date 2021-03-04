伊麵，是經過油炸的蛋麵，所以和一般煮麵的程序不一樣，但那獨特煙韌的口感和油香蛋香，是其他麵沒有的。

又要先和大家想當年，小時候乾燒伊麵是去飲或喜慶節日必定的「埋尾」最後上桌的，因為非常好意頭。麵餅是一整個又油炸過，即使在鍋中翻來覆去，都不會斷。喜慶，就是取其長壽長久之意。

那個時候去飲很大件事，大家一定早到，一般四時恭候，大人開始打麻雀，小朋友開始玩，未到開席之前肚餓就一定會叫碗蟹肉伊麵。最令我印象深刻的不是味道，是蟹肉內多多少少總會有蟹殼碎，所以每逢食到沒有蟹殼碎的蟹肉伊麵，我就會記下來為那一間酒樓加分。講起來，我細細個就有做食家的潛質。

這個蝦子乾燒伊麵，是我因應自己喜愛的味道研發的食譜。因為新鮮草菇很容易有餲味，即使買到新鮮貨，亦很容易變黑出水。小時候我阿媽很喜歡用乾草菇滾肉片湯，那香味那鮮甜味真的難忘。所以我改用乾草菇，浸草菇的水用來煮伊麵令味道更昇華。蝦子不管和甚麼種類的麵都是好拍檔，炒香之後那味道也鮮甜，真的不得了！有幾正，大家跟住我做一次食過就知。

還有韭黃，絕對是畫龍點睛，我試過一次因為臨時臨急想食但家中沒有，那味道那層次就是不一樣。提提大家，不能以韭菜代替韭黃，因為韭菜的味道太濃烈。不過原來韭菜和韭黃是同一樣的植物，韭菜在有陽光的地方生長，韭黃是在不見天日的環境下生長，所以沒有葉綠素，亦沒有韭菜的纖維。

所以話睇多啲Son姐煮場，除了不斷有新煮意，知識都增長不少，一定要日日睇多啲！獨樂樂不如眾樂樂，記得介紹親朋戚友大家一齊睇！

食得是福，有好嘢食更加是福，咁就大家都有福！

材料：

蝦子1湯匙

伊麵4個

韭黃4両

乾草菇1両

蠔油1小碗

豉油1小碗

做法：

1.乾草菇洗乾淨用一碗暖水浸軟，之後瀝乾水剪去根部硬位，保留浸草菇水

2.煲滾一大鍋水，放進伊麵煮至剛軟身即可，取出瀝乾水分備用

3.白鑊加熱先炒香蝦子，加入適量油，炒香再加入草菇爆炒

4.加入韭黃炒勻

5.放進伊麵一邊兜勻，一邊加入適量草菇水

6.加入蠔油、豉油調味，待汁液收乾即可

備注：伊麵可因應個人口味增減烹煮時間

示範：Son姐

攝影：陳秉謙、葉天榮、魯雋華

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