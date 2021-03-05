川菜一向有市場，最近中環就有一間川菜餐廳點．魚剛開業，風格摩登，開業不夠一個月反應已經不俗，尤其是係酸菜魚最受歡迎，「最高峰時，單是酸菜魚，都可以賣出六七十份。」餐廳負責人智哥表示。

餐廳主打四川酸菜魚及湖南藤椒魚，假如不吃辣，都可以吃藥膳米線和刀削麵。雖然是常見川菜款式，但餐廳亦花了心思，特意減辣少油，配合中環上班族，「因為中環一帶的客人，通常吃得沒那麼辣，亦不想吃得太油膩，如果個別有客人想吃得比較辣一點，我們可配上辣醬。」

招牌酸菜魚（$268/3-4人份）、（$168/1-2人份），用新鮮海鱸魚，加上四川老壇酸菜、醃製的酸菜蘿蔔、大豆芽、豆腐卜和薯粉，落鍋煮滾，賣相大堆頭，而且鱸魚已拆肉，吃起來夠方便，味道酸香，辣度方面大概就只有BB辣，不過就越吃越有後勁，整體來說易入口，最適合不能吃辣又想打卡的人。

招牌水煮牛（$128）同樣吸引，選用美國安格斯牛小排，用多款香料烹調，牛肉嫩滑肉味濃郁，入口齊備香、辣、麻三種感覺，亦比酸菜魚辣一些。另外小炒都頗有鑊氣，辣子雞軟骨 （$76），先將雞軟骨炸好，再加入花椒、乾辣椒碎等等炒香，上枱香噴噴，吃起來酥脆惹味，送啤酒一流。

因為位於中環區，餐廳大部份主菜都有午市版本，如青花椒酸菜魚刀削麵（ $86），魚肉特意去骨，入口啖啖肉，就算午飯趕時間，想吃時候都可以立刻歎一碗。套餐更包括不同款式點心，最有創意是麻辣燒賣，入口麻香少辣，想吃辣又不想吃得汗流浹背地上班，這兒就不錯了。

採訪、攝影：《飲食男女》

點‧魚

地址：中環威靈頓街 73 號

電話：2877 9111

營業時間：星期一至六11am-9:30pm，星期日休息

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android