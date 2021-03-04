造型簡潔，入口軟綿綿的方包，近來成為不少麵包店主角，除了尖沙嘴長期排隊的大阪過江龍SAKImoto bakery嵜本高級Shokupan專門店，銅鑼灣崇光超市的日本麵包店DONQ，最近亦推出了限定發售的Premium方包（$120/條，$60/半條），雖然只在店內貼出海報宣傳，價錢亦貴，賣相亦跟普通方包無異，但每天限量廿份的方包，竟試過十五分鐘内售罄，相當受歡迎。

推出Premium方包的DONQ，屬日本麵包集團東客旗下，明治年間於神戶創業，至今已有百一十六年，是日本最大型麵包集團之一，現時香港大部份日本麵包店如Dominique Geulin、Mini One，都是集團旗下。

區域營業經理岡田大徹表示，Premium方包是香港分店獨家推出，日本總店也沒有。店舖平時也有推出方包，通常使用美國和加拿大的小麥粉，但Premium 方包選用北海道產小麥粉，而且使用百分百北海道牛奶，沒有加入水，發酵時間亦不同：「一般麵包只需要發酵六十分鐘，但Premium方包需要發酵九十分鐘。」

因為用料特別，所以只會限量發售，雖然全港有四間店，「現在只會在銅鑼灣SOGO分店發售，每天有十條，客人可以預訂原條，散賣時，每條就成兩份再包裝。」每天下午五時開賣，因數量少，未見人龍，但不少熟客一見就掃貨，店方表示最快試過十五分鐘售罄，平均也在四十分鐘內售罄。

味道如何呢？一摸上手，已覺得Premium方包質地特別柔軟，輕輕壓下都有回彈感，連麵包皮也比較鬆軟，不會太厚又硬。撕開麵包雖然沒有拉絲效果，但各同事試食後，都大讚在淡淡麥香以外，還有香濃牛奶香氣。即使記者放入雪櫃冷藏後，用焗爐翻熱，質素依然不變。因此價錢雖不便宜，但同事試食後都覺得值回票價，有興趣記得先向麵包店打電話預訂。

DONQ

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨B2樓30號舖

電話：2831 8412

營業時間：10am-9pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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