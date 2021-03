泰式雜菜粒粒

材料:

雜菜粒 200克

百頁豆腐 ½盒

花生 50克

香茅 1支

檸檬葉 2片

蒜頭 2瓣

辣椒 1隻

魚露 1湯匙

糖 1茶匙

泰式辣椒粉 2茶匙

米糠油 2湯匙

步驟:

1. 百頁豆腐切粒;香茅切粒;檸檬葉切絲;蒜頭切碎;辣椒切粒。

2. 燒熱米糠油,煎百頁豆腐至金黃色,取出。

3. 原鑊燒熱米糠油,加入蒜頭、香茅、檸檬葉,炒至均勻。

4. 加入雜菜粒、百頁豆腐,炒至均勻。

5. 加入辣椒、魚露、糖、泰式辣椒粉,炒至均勻,最後加入花生,炒至均勻。

Thai Style Stir fried Mixed Vegetables

Ingredients:

Mixed vegetables 200g

Shutter bean curd ½ box

Peanut 50g

Lemongrass 1 pc

Kaffir lime leaves 2 slices

Garlic 2 slices

Hot pepper 1 pc

Fish sauce 1 tablespoon

Sugar 1 teaspoon

Thai style hot pepper powder 2 teaspoons

Rice bran oil 2 tablespoons

Steps:

1. Dice shutter bean curd. Dice lemongrass. Shred kaffir lime leaves. Mince garlic. Dice hot pepper.

2. Heat the rice bran oil, pan fry shutter bean curd until golden brown, then take out.

3. Heat the rice bran oil in the same pan, put in garlic, lemongrass, kaffir lime leaves, stir fry until mix well.

4. Put in mixed vegetables, shutter bean curd, stir fry until mix well.

5. Put in hot pepper and fish sauce, sugar, Thai style hot pepper powder, stir fry until mix well, finally put in peanut and stir fry until mix well.

