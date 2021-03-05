源自日本，最近紅到香港的生吐司，其實就是一種軟熟美味的麵包。黃詠詩這次就教大家做一款南瓜吐司，自己在家做不但開心，小朋友又可參與，不用外出買就有美味麵包吃，又可享受親子時間，兩全其美。

南瓜吐司

材料：

南瓜 80-90克

牛油 20克

雞蛋 1隻

麵粉 250克

鮮奶 120克

糖25克

鹽 6克

酵母 3克

南瓜子 適量

提子乾 適量

示範：黃詠詩

攝影：陳秉謙、魯雋華

黃詠詩Profile

來自打齋家族，香港著名編劇/舞台劇演員/監製，作品有《破地獄與白菊花》、《香港式離婚》、《賈寶玉》（何韻詩主演）、《聊齋》（張艾嘉主演）、《胎Story》等。

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