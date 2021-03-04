去年十月，以黃店作招徠的深水埗「饗車仔麵」，被揭發負責人向警方提交閉路電視紀錄，令部份示威者被拘控，一眾網民列為黑店後宣佈停業。同年年尾，長沙灣「饔車仔麵」開張，因兩店字型類似，位於同區又是賣同一類食物，被人質疑舊店重生，餐廳生意大受影響。

Grace是饔車仔麵負責人，以往從事餐廳經理十多年，惜疫情下被逼尋找出路：「去年七月，公司一口氣辭退二十多位員工，當天收到通知，翌日便可以不用上班。有很多夥計跟隨我有好幾年，我有一點積蓄，倒不如開一間餐廳。」問到是否跟「饗車仔麵」有關係，她說不認識該店負責人，甚至未曾去過：「其實有些熟客也認得出我，能說出我舊公司的名字。」她表示店名參考風水，因應筆畫決定名字，似乎要選擇另一位風水師傅了。

禍不單行，起初街坊抱觀望態度，開業第二日更碰上晚市堂食禁令，他們試過最差一天只得九百元營業額，幸得街坊實地查證，並替她在網上發帖澄清，生意逐漸平穩：「長沙灣是很有愛，他們會一呼百應。香港人這種互相關心的鄰里關係，我從小到大沒有經歷過，反而從我開店之後，卻感受到街坊的關心。」回想起這幾個月的跌宕，她為街坊的支持感動到眼泛淚光：「我說生意很差，第二天他們來了就說，我來了。他們會買東西給我吃，真的很感動。」

小店車仔麵配料有超過三十款，招牌饔麵($65)配料豐富，有柱侯牛腩、雲吞、蝦膠、豬紅、瑞士雞翼和魷魚。招牌是蝦條，以自製蝦膠製作，帶蝦鮮味，口感彈牙，帶一點椒鹽香。車仔麵還可以配淮山麵，順滑而且很吸湯，咖喱魷魚爽彈，醬汁濃香。招牌雲吞亦是每天新鮮包好，分別有生炸手工雲吞($26)和上湯手工雲吞($26)，每一顆雲吞裏都有蝦仁，生炸的雲吞香脆，沒有油膉味。而上湯版本的就比較清淡，有一點點麻油香。味道頗有水準，價錢亦合理，現在生意已經漸漸穩定。

採訪、攝影：《飲食男女》

饔車仔麵

地址：長沙灣青山道473A號地舖

電話： 6054 7623

營業時間：11am-9pm

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