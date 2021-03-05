佐敦最近新開一間火鍋店，名香江花月，全店裝修貫徹店名，走香港懷舊風格，到處都是打卡位！

一踏進火鍋店，客人可以先到波波鏡房拍照，就如去到日本Team Lab一樣！發光波波掛在半空，透過鏡子的反映，令人有置身時光隧道的感覺。然後是充滿懷舊風格的舊香港設計，老闆許先生表示，想帶五六十年代的舊香港給客人，所以在店內添置了很多古董：屏風、留聲機，電話等等，都是特意搜羅回來，裝修豪花了$1,200萬，以如今經濟而言，實在非常難得。

餐廳名香江花月，食物方面也配合花朵主題。牛乳玫瑰鍋（$168）將牛乳湯底冰成玫瑰形狀，選用北海道全脂牛乳，日本玫瑰花襯托，最適合女生。花雕胡椒豬肚鍋 （$168）用二十年紹興酒配藥膳，藥材味重，豬肚入味。配料賣相亦精緻，花月拼（$688）將肉類捲成花朵造型，有齊牛肉、豬肉、羊肉，包括有少見部位：牛白肉、牛黃喉，口感爽脆，適合一班人分享。松阪和牛粒不韌，安格斯牛肉嫩滑。

冬甩墨魚菓子（$78）將墨魚滑做成冬甩形狀，加入杏仁和腰果，口感豐富。飲品賣相十分吸引，瑰洛月（$68）以洛神花玫瑰蘋果糖漿製成玫瑰形的冰花，酸酸甜甜，火鍋後消滯一流。鳳琉香($68）自家製菠蘿糖漿配干薑水，還有香味煙波，變出煙霧彌漫的效果，打卡一流。

採訪、攝影：《飲食男女》

香江花月

地址：佐敦佐敦道35號百誠大廈2樓

電話：2736 8368 / 6565 7888

營業時間：11am-10pm

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android