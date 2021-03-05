車仔麵是香港人的comfort food。元朗車仔麵店，雖然只開了數月，但已很受街坊歡迎，皆因食物豐富又化算。30幾款配料可以自選，除了魚蛋、魷魚、蘿蔔等經典車仔麵配料外，還有很多特色配搭。

「骨膠原之選」是這店最具人氣的配搭，有大大塊花膠、厚冬菇及鳳爪。花膠要提前一晚準備，發到翌日早上，用秘製鮑汁炆煮2小時左右，非常入味。「豬豬公主」的配料當然以豬為主，共有5款豬配料，其中胡椒豬肚和粉腸，坊間較少見，因為製作過程麻煩，要先洗得很乾淨，否則會產生異味，再用胡椒煮香。其他配料有滷水豬手、豬大腸和厚切腩肉，用香料和辣椒爆炒，帶川式香辣香。「牛魔皇」則是牛的配搭，牛腩和牛筋煮至軟身，吸盡柱侯汁，配金錢肚、牛膀、牛柏葉，非常豐富，喜歡吃牛的不妨試試。

能嚐辣的話，記得要加自家製香辣醬，用花椒、八角、桂皮、大小茴等多種香料爆香炒成，然後再用慢火煮製。辣度足，而且香味濃郁， 每天早上炒醬，確保新鮮惹味。每天清晨開始熬湯底，主要用雞骨、雞殼、豬骨熬製近6小時。

湯底、配料和醬汁都用心製作，全因為這裏幾位負責人都對車仔麵有一份情意結。負責人郭先生：「小時候在鄉村地方長大，讀書時早餐能吃到一碗熱燙燙的車仔麵已經很幸福，記得那時5毫子車仔麵加兩毫子魚蛋便一餐。」回憶總是美好的，但是現在這個年代以40多元，可以吃到一碗這麼豐富的車仔麵，更附上飲品，化算。

採訪、攝影：《飲食男女》

麵麵車緣

地址：元朗建德街26號益利大廈地下10號舗

電話：3614 5356

營業時間：星期一至三、五至日11am-8:30pm

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