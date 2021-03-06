芫荽，有些人很喜歡吃，有些人就避之則吉。不過若然是芫荽控，必定瘋狂追蹤哪裏有好的芫荽菜式食。元朗有間台式火鍋放題店，新推分店限定的爆漿熔岩芫荽湯底，很多芫荽控也慕名而來。

這芫荽湯底，不只是普普通通的芫荽皮蛋湯，而是全個鍋也是綠色，芫荽份量極多。首先把芫荽打成蓉，然後再加入餐廳的招牌藥膳湯底。一片綠色的芫荽湯，芫荽味道濃郁，湯很濃稠，令火鍋配料非常掛湯。湯底本身的藥膳味道愈滾愈甜，慢慢遮蓋了芫荽的草青味。

餐廳以一人一鍋90分鐘放題形式，午、晚市同價，最平$183便可以任飲任食，下午5時前離座，還可以每位減$20，非常化算。湯底有11款，除了芫荽湯外，還有麻油雞湯、蟲草花桃膠雞湯、椰子清雞湯等，都是以藥膳湯作基調，非常養生。

有幾款火鍋套餐，最平是西班牙無激素豬肉片套餐，還有西班牙伊比利黑毛豬、Prime Grade牛肩胛肉等。最新推出美國Prime Grade極上霜降牛小排套餐，牛肉脂肪分佈平均，肉質較嫩，牛肉味濃。同時亦有超過30款火鍋配料任食，甜不辣、花枝丸、米血糕等配料，均從台灣入貨，充滿台式風味。飲品選擇多，超過15款任飲，必飲台灣名物薑母茶。餐廳亦提供熱飲櫃，非常貼心。雪糕有Mövenpick、Dreyer’s等，全部任食，吃2杯也回本。

採訪、攝影：《飲食男女》

馬祖

地址：元朗朗日路9號形點一期2樓2041號舖

電話：9349 9638

營業時間：星期一至日11:30am-9pm

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