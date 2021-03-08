失業率高企，派錢無期，價錢親民的燒味店自然大受歡迎。近來 長沙灣 一間開業近半年的 燒味 外賣店燒味滷師就在區內爆紅，開業以來每到午市或黃昏，店門定必人頭湧湧，大家都在等候燒味外賣。

燒味飯廿二蚊有交易

捧場客多，一般客人都認為全因價錢便宜，現時店舖提供 燒鵝 、燒鴨、 叉燒 、燒排骨、雞翼、中豬、乳豬等，基本款式如叉燒、油雞等燒味飯，單雙拼$22已有交易。份量亦大，賣$36的燒鴨飯，打開盒一數已有七八件燒鴨，一定夠飽。多位街坊都已成為熟客，熟客陳生表示﹕「叉燒飯頗便宜，外面要$30，這兒只要廿多元。」

雖然人人讚平，但燒味滷師負責人之一的明哥，卻認為店子不是一味靠平：「同區市場，我們算中價，我們計過數，毛利能支持店舖運作。」他和四位同樣都是燒味老師傅的拍檔，去年看準燒味市場有可為而合資開店，正因大半生都和燒味滷味打交道，一班師傅對產品都頗為上心。

店內自設廠房 芫荽洋葱煮油雞

就說製作，長沙灣店自設工場，即場製作，每天早上八時營業，每次只做少量燒味，見差不多賣完就會馬上再燒，夠新鮮。

燒味做法傳統，如打開香噴噴的叉燒飯（$22），就選用中國産豬脢肉：「比較肥一點，不同有些店舖用外國貨，例如巴西、阿根廷，那些所謂的「西脢」，比較瘦一點，做出來就不夠腍滑。」叉燒用秘製醬料醃好再燒，其間塗抹兩次麥芽糖，出來的成品色澤亮麗，吃起來甜香惹味。

燒鵝用五斤重黑鵝，師傅指體形偏瘦但肉較為香口，舖頭有吹風機，取代傳統用風扇風乾的方法，衛生之餘質素更加穩定，燒好的外皮更香脆。 油雞 飯（$22）油雞則用冰鮮走地雞﹕「油雞用藥材如八角、草果、沙薑，每隔兩三日，又會將 芫荽 、洋葱和蔬菜加進去，因此出來的成品不是只有藥材味。」

每日最多賣二百盒燒鴨飯

如明哥所言，燒味滷師價錢未必是最平，但綜合價錢質素，比不少同行出色，熟客王生大讚﹕「一星期光顧四五次左右，好吃又便宜，燒鴨皮脆肉嫩。」店舖還有滷水鵝等，亦頗受歡迎，因此生意相當好，明哥說﹕「現在燒鵝、鴨，每日銷量賣廿隻燒鵝及三十隻燒鴨，飯盒銷量就一百五十盒至二百盒。」他和拍檔今年一月已火速在屯門開分店，在經濟困頓下，相信庶民燒味店只會越來越受歡迎。

燒味滷師

地址：長沙灣長發街28號安發大廈地下D號舖

電話：2819 3182

營業時間：8am-8pm

採訪、攝影：《飲食男女》

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android