令菠蘿更加性感的是誰？熱賣起來了。

感性的金城武說：「從分手的那一天開始，我每天買一罐 5 月 1 號到期的鳳梨罐頭，因為鳳梨是阿 May 最愛吃的東西，而 5 月 1 號是我的生日。我告訴我自己，當我買滿 30 罐的時候，她如果還不回來，這段感情就會過期。」

到期之後，是過期，很均真。一個合約一個承諾，未到期，提早過期，才是詐騙。金城武，生於台灣，又鳳梨，又5、1，真懷疑《重慶森林》幾時會成為禁片。

禁果，很sexy。被禁了的4萬多噸菠蘿，「農委會主委陳吉仲前不久表示，現時的認購總數達41,687噸，已達5萬噸目標的82%......」台灣的禁果，重複了澳洲禁酒的命運。

雖然中國不小，但世界很大。又一次。

忽然好想吃菠蘿，或者台灣鳳梨酥，配什麼酒好？

當然有。更別以為菠蘿祇有刺身生吃一途，洋人素來有各式Poached Pineapple，包括spice-poached、rum-poached、vanilla-poached等等。Spice-poached是用肉桂、八角、胡椒粒，加糖加水浸煮；後兩者顧名思義，分別用冧酒和雲尼拿浸煮菠蘿，rum的做法，會加入熱情果漿、椰汁、八角，吃時灑一點青檸皮屑添香。菠蘿配什麼酒，也像任何wine pairing的鐵律一樣，雙方weight之相配為要，再想味道、煮法的應對。

非常classic的「蜜糖肉桂煮菠蘿」， 最好是配法國貴腐甜酒Sauternes。

做法頗簡單：將糖、水、蜜糖、新鮮的vanilla pod(開邊、刮出裡面的籽)、肉桂條、橙皮屑及橙汁、檸檬皮屑及檸檬汁煮開，加入切成丁方的菠蘿用低火慢煮15分鐘，取出菠蘿後，把餘下的汁液煮至如糖漿的濃稠，把菠蘿放回香料蜜糖漿，再放進冰箱，冷凍了來吃最佳(以任何溫度吃亦可)。享用時，加一球雲尼拿雪糕，更可惡。

此甜品的味道，呼應著Sauternes中的蜂蜜、雲尼拿、肉桂及橙皮之香，酸果之美，舞步韻致齊上齊落，和諧相映，不會太膩，也不太甜重，令貴腐酒的綺麗更可愛。

Sauternes相信不必多介紹，配菠蘿的話不必出動Chateau d’Yquem，Ch. Rieussec、Chateau Guiraud、Clos Haut-Peyraguey一律佳品，非常靠得住，又有半瓶裝，才幾百元一瓶，非常親民。

不過香港人很多未必那麼洋化會煮菠蘿，大概還是生吃的多，咁飲咩酒好？

腦中第一個跑出來的是Loire Valley的甜酒Vouvray Moelleux，當然是Chenin Blanc葡萄了。Jancis Robinson在她的《The Oxford Companion to Wine》說”Vouvray is Chenin Blanc, and to a certain extent, Chenin Blanc is Vouvray”，它先天有縹緲迷濛的蜂蜜況味，和幽幽若若的花香。

Vouvray是Loire Valley一個酒區，以Chenin Blanc釀酒，由乾身到 Moelleux(sweet)都有。很像Sauternes，它也採用遲摘、貴腐化了的葡萄來釀，陳年能力同樣深不可測，一派熟透了的香桃、精緻的蜜糖味，但它比Sauternes稍輕一點，沒那麼厚重，配沒有糖漿煮過的菠蘿更匹配。

沒試過的話，喝喝Huet Vouvray Clos du Bourg Moelleux Premiere Trie 2006你準不會後悔。帶笑意和蜂蜜氣的洋甘菊向你點頭，眼神傳來礦物的清氣，好舒服，甜而不膩的梨子香，柔細的酸度和諧典雅，穿了禮服一樣的。我試過用來配lemon meringue pie和mille-feuille，配鳳梨酥信必美滿。(勾搭藍芝士和鵝肝也銷魂)

想得我腰果眼也彎出來了，咁好玩即時發短訊給兩位侍酒師老友，出題：菠蘿。

在米芝蓮三星餐廳任職的B很快回覆，Loire Valley的Chenin Blanc也是他第一個答案。時常帶給我驚喜的W則道：「Passito di Pantelleria好不？」咦，又好喎！

非常獨特的意大利甜白酒。在西西里島一個叫Pantelleria的鎮，天氣又熱又乾，一種“Passito”的釀酒術已有千年，把葡萄放在空氣流通的房間風乾，變成高濃高糖的「葡萄乾」再釀酒，慢慢發酵，酒精度更高、也更濃甜。

譬如我喜歡的Donnafugata “Ben Rye”(取義拉丁文「風之子」的意思，地中海的風啊)，琥珀色的酒，香饒的果甜，是燦爛的乾果交響曲，杏脯、無花果和蜜棗的俏麗，像初戀轉入熱戀的迷幻期，百年葡萄藤生在火山土壤上，吃飽多種礦物的美好，一身mineral nuances像微妙多端的和音，用來配菠蘿，我倒未試過，要玩玩了！

美國學者Riley Walters在Twitter說，「沒什麼比台灣鳳梨酥更適合配搭澳洲酒的了」：Taste like freedom。

澳洲也有好甜酒啊！去年推介過的R.L. Buller & Son Calliope Rutherglen Rare Tokay相信管用。如果買不到，HK TV mall有瓶澳洲的Liebich - Muscat Premium aged 8 years甜酒，頗單調，勝在便宜，$144用來盲撐澳洲，品嚐自由，也不計較了。

有酒配，又可以食多幾件菠蘿、鳳梨酥，諗起都開心。

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