Caleb及 Joshua 二兄弟心中那團蓄勢已久的熱火,終於在今天沸沸揚揚地燒着。我呷一口手上那杯芬芳清爽的自然酒,望向正在招呼客人的年青朋友,不禁為他們喝彩。

那一天與蔡瀾前輩吃午飯,他提到現在出外進餐,食物固然要合格,最期望能有一些驚喜。十分同意。餐廳套路太接近,再好也會悶,吃了半生,配額買少見少,現今要求嚴格一點,亦合理。很多幾千元一位的高級料理,招式縱或目眩,底蘊大多四平八穩老生常談,吃完不會投訴,亦沒懷念。所以,當我光顧孖人廚房在將軍澳新店 Interval,心想,三百多元人均晚餐消費,把食物做好已經拍掌,不期望有特別驚喜。然後,被嚇了一跳。

三百多元可以有甚麼?有一個明亮年輕,乾淨開放的堂面設計,親民地有型。堂外是大平台,遠眺山景,公園郁郁菁菁,天氣好的日子,在戶外進餐是賞心樂事。孖仔在中環的時候,我問:「為甚麼名字叫Interval?」他們回答:「便如話劇及表演,Interval,中場稍息,大家輕鬆舒展,喝一杯,圍一圍,沒有特別目的,但又非常必須。」贊成,不論任何人在做任何事,中場應當停一停,來一會安閒自得。我站在他們餐廳門口,見到其他客人在把酒談笑,氣氛舒適,自己也笑起來,立即想來一杯。

然後發現這裏竟然有一位侍酒師,而且是開宗明義不跟潮流的Wallace Lo!此位年輕Gen Y的獲獎sommelier,在米芝蓮餐廳出現不希奇,在親民食肆露面,明顯是驚喜。看着他們的酒牌,怎樣說好呢,有趣,特別,要寫一個服字。一間四十人的小館子,放肆地酒牌有二十頁,並且全是天然酒,膽真夠大。Natural Wine,自然種植及釀製,由來已久,今天用funky去形容,不在此詳細介紹,大家上網查看。不是說天然酒比其他餐酒更好,但全個酒牌如此,絕對有態度。輕鬆、簡單、環保、可持續發展、好喝又有趣,便如酒牌上寫得明白:「自然,不勉強,不拘束,drink it without thinking too much」,說白了,便是他們這一代的生活選擇。我一邊進餐,一邊在數手指,計算着要來多少次,才能喝遍他們每一支酒。

最重要是食物。開業前我們已絕不擔心,因為大廚在著名意大利餐廳 Bombana工作多年,底子厚,以這些廚房團隊,做一個 Zucchini Anchovy Pizza,信心非常足夠。披薩我強項,被身邊的麵包發燒朋友教育多年,第一時間先看材料。這裏用最靚的 Caputo麵粉,以天然酵母發酵成sourdough pizza,才收128元,一班朋友看着餐牌,傻了眼。差不多有一百年歷史,拿坡里Capsule , 被形容為世上做意大利薄餅最佳材料,是此行業黃金標準。Interval 的披薩外脆內軟,滿口麥香,看見週邊香脆脹卜卜,已經流口水。至於龍蝦意大利粉,師承名門,自己打麵,無得輸。四百元不到,我們吃了頭盤燒茄子及紅菜頭沙律、薄餅、意粉、一杯很有性格的自然酒,然後再加burnt cheese cake , 又再加一杯入口fruity,尾段nutty的single origin 咖啡, 嘆到呢。氣氛、態度、食物、酒、咖啡、價錢,每一個環節都有驚喜,一分錢二分貨,難怪餐廳炸火了。

這團火,本來藏於二兄弟心內。數年前在Interval中環店夜談,說到餐廳選擇,他們慨嘆:「唔明點解親民餐廳大部份係連鎖店,唔明點解貼地唔可以有質素,唔明點解樓面可以唔識食物,唔明點解好地地搞咁多無謂花式,唔明點解唔俾多啲機會年輕人,唔明點解唔整好啲音樂……」二位Gen Y兄弟這團有理想「唔明點解」心中之火,醞釀已久,隔着枱我也感覺熱烘烘,當智慧、識見、歷練儲備足夠,會突然融會貫通,便像今天,毫無示警地向外燎原,為香港餐飲業打開一個新段落。聽說Caleb及Joshua在數碼港另一新店,擺明玩火,好極,我也喜歡火,翹首以待。

