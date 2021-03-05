現在最多人談論的水果，一定非台灣鳳梨莫屬。2月27日，中國以台灣鳳梨有介殼蟲為由，宣佈從3月1日起，開始禁止台灣鳳梨進口，頓時引來極大迴響。因為台灣鳳梨，有九成也出口往大陸，價值約1億5千萬美元。這樣一來，極度影響農民們的生計，甚至台灣的經濟。而台灣總統蔡英文也擬撥10億新台幣，或用作補貼農民及拓展外銷市場，自己鳳梨自己救。

黃大仙林記水果店主林先生表示，台灣鳳梨的合格率超過99%，而且中國聲稱台灣鳳梨有介殼蟲，其實本身中國大陸也有，「海南島出產的水果，害蟲性的比率反而更高卻沒有被禁，因此會有不少人覺得這是政治考慮。」

訂單急升 一星期訂二百箱

繼澳洲星斑後，台灣鳳梨突然被禁，也令到大批香港人要大力懲罰。林先生說：「今年鳳梨還未到貨，就已經有不少人致電來想要訂貨。往年鳳梨的需求不多，但單是今個星期，銷量已經是去年的五倍，不知不覺已向台灣訂了約二百箱金鑽鳳梨。台灣那邊做到打電話來說，指現在不是沒有鳳梨，只是沒有紙箱。」不過林先生強調現時的台灣鳳梨，質量未去到最佳狀態，「剛開季的水果價錢會較高，質量又未去到最佳的狀態，到四月開始，是鳳梨出口的高峰期，質素會較高，而且運去大陸的鳳梨無法出口，供應量上升，價錢亦會下降。」

林先生認為台灣10億新台幣補助方案，有機會令到某些無良農民乘機搵錢，「因為台灣有十億補助方案，本身是一件好事，想要補貼農民，但出一箱鳳梨會有補貼的話，一定會有人不斷地出貨，不管鳳梨已經成熟了沒有。」若想要選好的鳳梨，林記建議買空運抵港貨為佳，因為選擇空運的商家，一般比較捨得花錢買質素，待鳳梨七至八成熟才收割，風味較佳；而船運的鳳梨，可能只有兩至四成熟就去收割，前者售價約$40至$60/個，後者則約$20至$30/個，單看價錢已知分別。而且鳳梨的熟度，在收割下來當刻已經斷定，因此若想要買便宜貨再去催熟，也無法做到理想的甜度。

菠蘿葉像鳳尾 台灣人取名為鳳梨

台灣鳳梨大熱，引來網上有不少人展開關於鳳梨及菠蘿的討論，探討兩者有否不同。林先生說：「因為台灣人認為菠蘿葉的尾很像鳳尾，於是將其稱為鳳梨，不少人都認為是兩種水果，但兩者屬同一植物科，就如不同水果都有分不同地區、產地一樣。」其實亞洲地區的菠蘿大部份都是奎恩種，當年台灣亦有一種叫作本島仔鳳梨的奎恩種菠蘿，直到日治時代，日本人想要製作罐頭菠蘿，但菠蘿本身釘眼深，去除麻煩而肉又較少，因此日本人找來肉較多，而且處理較方便的開英種鳳梨引入台灣，並禁止台灣人繼續種本島仔鳳梨。當時有農民不滿，因此帶着本島仔鳳梨去沖繩石垣島種植，慢慢的演變成現在沖繩有名的釋迦鳳梨，而當年引入的開英種鳳梨，就慢慢變成現在常見的台灣鳳梨之一。長久發展以來，菠蘿和鳳梨也有少許分別，菠蘿容易令人覺得刺口，加上菠蘿含有有機酶和蛋白酸，有不少人對這兩種成份敏感，因此需要浸鹽水，去除大部份過敏成份。相反，鳳梨則沒有令人刺口的感覺。

倒轉鳳梨放置 使甜度一致

直到現在，雖然台灣有二十多種不同品種，但入口香港最主要有三種，分別是台農17號金鑽鳳梨、台農20號牛奶鳳梨，以及近年新興、有鳳梨界的巨無霸之稱的西瓜鳳梨。要挑選優質鳳梨，林先生表示，除了最好買$40以上的空運貨，亦要看看葉是否青綠色，底部及肉身按下去不要過腍，如果符合以上條件，鳳梨基本上都是優質。另外他亦教路，因為完熟鳳梨運輸到香港後，已經雪藏了一段時間，買回家後，最好放在室溫半天，等它醒過來，而且切之前，可以先將整個鳳梨上下倒轉放置十五分鐘，讓沉底的糖分倒流，使整個鳳梨的甜度一致。切割時，可以將鳳梨的頭尾位切去，再像切蘋果一般，切開幾份然後去皮；亦可將四邊直接切去，不過這樣就會切走不少果肉。

採訪、攝影：《飲食男女》

林記水果

地址：黃大仙大成街街市S135-S136

電話：9199 5181

營業時間：7am-7pm

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