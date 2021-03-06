要在屯門吃到高質素的日本料理，選擇的確不多，最近新開的山海。さんかい就填補這空缺，食材不只新鮮，更大部份都從日本直送。

山海。さんかい由日本人鈴木先生監督，鈴木先生擁有豐富飲食界經驗，在日本飲食業工作20年，現在香港已工作10年，曾開設餐廳，採購生意，現在是山海。さんかい餐廳顧問監督，保證餐廳裝修、服務、食物都達到日本水準。

餐廳每月推出廚師發辦，客人要先在網站上預訂，通常在五至十分鐘內已經滿額，相當受歡迎。廚師發辦（$1,300起），價格根據時令食材調整，一共有13道菜，以傳統菜式為主，磯煮鮑魚是傳統日本料理，要預先浸味醂、醬油等一晚，令鮑魚更加入味，質感軟腍。火炙平目魚背逼出油脂，微微焦香，入口即溶。醬油漬赤身是吞拿魚魚背不含油脂的部位，肉質結實，有咬口。偶而又加入創作菜式，煙燻球是將中拖羅捲起，加入煙燻效果，令中拖羅更加香口，表面放上鮮甜的法國生蠔，味道頗有變化。

除了廚師發辦，單點食物款式亦多選擇。鯵（$188）為原條池魚刺身，選用每條重200至250克的池魚，厚切有咬口，薄切就配特製酸汁，提升刺身鮮味。山海廚師發辦盛合（$488）有十二款壽司，大拖羅入口即溶，帶有油脂的甘香。金目鯛肉質細膩緊實，富有彈性，帶有一絲甘甜的回味。環境骨子，坐得舒服，在區內假如想吃日本菜，這店就是好選擇。

採訪、攝影：《飲食男女》

山海。さんかい

地址：屯門石排頭徑1號卓爾廣場 L1樓107號舖

電話：6651 9151/ 9136 7985

營業時間：12nn-3pm，6pm-9pm

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