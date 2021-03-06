材料：

鯪魚 300g Dace

鹽 ¼ tsp Salt

蒜 2cloves Garlic

薑 1slice Ginger

豆豉 15g Black Fermented Beans

生抽 2tsp Soy Sauce

老抽1/2tsp Dark Soy Sauce

砂糖 1tsp Sugar

雞粉 1tsp1/8tsp Five-picse Powder

胡椒粉 1/8tsp Ground White Pepper

水 100ml Water

油 4tbsp Cooking Oil

步驟：

1.鯪魚洗淨切去不要的部分後切件

2.加入鹽，適量五香粉及胡椒粉拌勻

3.蒜頭及薑去皮切成蓉備用

4.預熱油鍋，加入魚件炸至乾身後盛起備用

5.混合生抽、老抽、砂糖、雞粉、1/8tsp胡椒粉及1/8tsp五香粉

6.炒香豆豉及薑蒜茸，加入調味料以小火炒勻

7.加入水煮勻後熄火

8.魚件淋上調味醬汁及油包上錫紙，中小火蒸煮2小時，完成

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