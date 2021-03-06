材料：
鯪魚 300g Dace
鹽 ¼ tsp Salt
蒜 2cloves Garlic
薑 1slice Ginger
豆豉 15g Black Fermented Beans
生抽 2tsp Soy Sauce
老抽1/2tsp Dark Soy Sauce
砂糖 1tsp Sugar
雞粉 1tsp1/8tsp Five-picse Powder
胡椒粉 1/8tsp Ground White Pepper
水 100ml Water
油 4tbsp Cooking Oil
步驟：
1.鯪魚洗淨切去不要的部分後切件
2.加入鹽，適量五香粉及胡椒粉拌勻
3.蒜頭及薑去皮切成蓉備用
4.預熱油鍋，加入魚件炸至乾身後盛起備用
5.混合生抽、老抽、砂糖、雞粉、1/8tsp胡椒粉及1/8tsp五香粉
6.炒香豆豉及薑蒜茸，加入調味料以小火炒勻
7.加入水煮勻後熄火
8.魚件淋上調味醬汁及油包上錫紙，中小火蒸煮2小時，完成
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