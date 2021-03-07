深水埗一帶近年開了超過三十間咖啡店，最近又有一間店加入咖啡店戰團，位於楓樹街的楓子珈琲，走復古風格，感覺就如日本小店，逢星期六日都有人排隊。

負責人Tony指，因爲在楓樹街開，所以店内也增設了楓樹元素，例如招牌、裝飾，又擺放日本復古擺設和餐具﹕「很多餐具都是我們收藏，原本放在家裏，現在便帶來餐廳，也有特意去搜羅更多擺設。」

爲了配合楓樹主題，連咖啡也加入了楓糖，FONJI MAPLE CAFE LATTE（$40）選用本地烘焙咖啡豆，味道較苦，配搭偏甜的楓糖漿，味道剛好。咖啡店提供主食和甜品，以甜品最值得試，全由咖啡店自製。

天使之鈴（$38）即法國甜品可麗露最出色，暫時有雲呢拿和楓糖味，限量發售，每天只有12份，周末數量會調整，做得外脆內軟，製作甜品的Tiffany表示，製作時改良多次食譜及時間，才有如今這成果。櫻花豆腐芝士蛋糕（$78）賣相漂亮，表面還有櫻花花瓣，豆腐味濃，蛋糕軟滑。黑糖焙茶戚風蛋糕（$58）蛋糕鬆軟，一層蛋糕，一層忌廉，焙茶味濃 ，更帶有回甘。黑醋無花果牛油吐司 （$88）份量較少，吐司香脆，不過性價比較低。

咖啡店還有貓店長，不定期出現，想和店長一起下午茶，也要看運氣了。

楓子珈琲

地址：太子楓樹街5號南楓樓地舖

電話：從缺

營業時間：12nn-7pm (星期一休息)

採訪、攝影：《飲食男女》

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