於2018年推出的日劇《黑心居酒屋》，改編自2014年的同名小說，以兩姊妹經營 居酒屋 的故事為主線，風格溫馨。雖然在日本播放時，不算大熱，但劇中一系列佐酒小食卻吸引不少人的球，還是在家自製。

最近劇集在香港Netflix重新上架，短時間已打入排行榜首十名。每集結尾，都會介紹各種居酒屋菜式的做法，而在多個討論區，其中最多人研究如何製作味噌醃蛋黃。

小心選用生雞蛋

味噌 醃蛋黃其實是日本流行多時的懶人食譜，做法簡單，把生蛋黃以味噌醃入味即可，但銅鑼灣雞蛋專門店 雞蛋佬 負責人 Andy表示，並非每款雞蛋都能生吃，所以一定要選標明能生吃、驗證不含沙門氏菌才能安全食用。

他介紹來自長崎縣的 太陽卵 （$45）或來自四國的出雲卵（$50），因為這兩款雞蛋都是日本經過檢驗的品牌，而且蛋黃顔色不會深，適合醃製。記者買好了雞蛋及所需的調味料如味噌、清酒，便跟着劇集的指示來做。

首先，將味噌、清酒和 味醂 混合均匀，令味噌變得軟身。準備食物盒，將味噌平鋪在食物盒裏，蓋上紗巾（用剪開的魚袋代替也可以），用匙羹輕輕壓出凹位，放上蛋黃。再蓋上紗巾，平鋪一層味噌就完成。起碼雪十二小時以上，如果愛吃濃味一點，醃兩天左右也可以。入口鹹鮮入味，質感軟滑但又不會滑潺潺，送飯佐酒都很適合。

大圍居酒屋有售

嫌在家裏自製實在麻煩？其實小部份餐廳也有這道菜，如 大圍 在家居酒屋 。負責人Roni指餐廳做法跟電視劇不同，在家居酒屋會使用白味噌，因爲味道較淡，容易入口，爲了配合大部份客人口味，加入蜜糖，讓蛋黃有自然的甜味。

居酒屋更提供兩個版本：味噌溏心黃（$20）和味噌溏心黃丼（$38）。Roni坦言只有熟客才知道這個菜式，因爲是餐廳的隱藏菜單，也不是每天都供應，要吃到也要看緣分。

味噌醃蛋黃食譜

材料：

混合味噌 650g

清酒 50g

味醂 50g

雞蛋 2-4隻

做法：

1. 將味噌、清酒和味醂混合均匀，令味噌變得軟身。

2. 準備食物盒，將味噌平鋪在食物盒裏，蓋上紗巾（用剪開的魚袋代替也可以），用匙羹輕輕壓出凹位，放上蛋黃。

3. 蓋上紗巾，再鋪一層味噌就完成。

4. 起碼要雪十二小時以上，如果愛吃濃味的，可醃兩天。

採訪、攝影：《飲食男女》

雞蛋佬

地址：銅鑼灣渣甸坊街市排檔第224號

電話：6795 9790

營業時間：星期一至日 6:30am-7pm

在家居酒屋

地址：大圍下徑口村154號地舖

電話：2646 3668

營業時間：星期一至日 11:30am-3pm，6pm-10pm

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