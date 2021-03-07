茶餐廳我們經常會吃到奶油多士或奶油脆豬，所謂的「奶油」對香港人來講就是煉奶+牛油，若果將這個港式「奶油」元素放在中式饅頭裏，再用烘焗的方法，會是甚麼的模樣呢？

材料：(10個)

A)麵糰

中筋麵粉200克

高糖酵母3克

全脂奶粉10克

鮮奶120克

煉奶40克

牛油5克

B)奶油餡

無鹽牛油18克

煉奶30克

全脂奶粉12克

鹽1克

C) 其他

酥油(Ghee) 25克

砂糖 15克

掃面：煉奶+鮮奶 適量

工具：廚師機、烤盤、油掃、麵棍、矽膠刮刀

1)麵糰：材料A)全部加入攪拌缸內，打成光滑柔軟麵糰。發酵90分鐘(室溫約28℃)至2-3倍大。

2) 發酵期間可預備奶油餡：牛油稍微熱融便可混合其他餡料，奶粉用來調節濕度，用量可加可減，調好後試味便可。

3) 分割：麵糰平均分成5塊(@74g)，搓圓後蓋面鬆弛15-20分鐘。

4) 整形：把小麵糰先排氣再捲成長條，然後搓成水滴形，鬆弛5-10分鐘。

5) 烤盤預先抺上一層酥油。酥油煙點高，香味濃郁，若沒有可用無鹽牛油代替。

6) 把小麵糰擀薄成三角長條，表面抺上一層奶油餡(約12g)再捲好，尾端不抹以便黏合。

7) 捲成橄欖形狀，中間切成兩段，切口朝下用手掌稍稍壓扁，底部再沾上砂糖，然後放到烤盤上。

8) 最後發酵30分鐘(32℃)或膨脹2-3倍大，入爐前掃上甜奶水(煉奶混合鮮奶)。

9) 預熱焗爐200℃。烤盤放進中下層，烤15分鐘或至表面金黃，底部焦脆即可。

10) 出爐後用回烤盤上的油脂掃在饅頭表面，趁熱享用口感最佳。

溫馨提示：

酥油(Clarified butter / Ghee)是脫了水的牛油，或叫無水奶油，亦是印度歷史悠久的傳統食油。牛油用中低溫加熱，讓水分完全揮發，再隔走乳固體，餘下的就是金黃色的純脂肪。由於酥油沒多餘水分，口感豐富味道濃郁，而且它的煙點比牛油更高，適合高溫烹煮。

另外，原材料雖是牛奶，但經揮發及過濾後，大體上已不存在牛奶中的乳糖和酪蛋白，所以對乳製品敏感而不能進食牛油的人，酥油就沒有這個問題了。

酥油(Ghee)多以罐頭形式出售，大部份印度或尼泊爾商店，或一些本地烘焙店都可以買到。

示範：Cannes Cheung

攝影：潘樂文、潘志聰

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