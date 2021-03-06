酸辣米線，是不少香港人喜歡的食物，最近有網民在有接近四萬名會員的香港米線關注組，表示自己曾嚐一碗有原片檸檬的米線，甚覺新奇，以為是廚房誤放，隨即引起了眾多米線迷討論，竟有不少人表示以往在太子、九龍灣、旺角的米線店或茶餐廳，也曾嚐過類似做法的米線，不過所有曾提供檸檬米線的店都已經結業，成為資深米線迷的集體回憶。

現時的港式米線店，以加入酸菜的酸辣米線，及滲入川、湘風格的麻辣米線佔主流。到底還有沒有餐廳仍有供應檸檬米線呢﹖於葵芳開業兩年多的本地薑茶餐廳，所賣的酸辣米線就是極少數仍加入檸檬的版本。

「在香港，大約廿多年前，很多酸辣米線店，都會用鹹酸菜、指天椒和檸檬做酸辣。」 大廚阿周表示，從前在酸辣米線當中加入檸檬非常常見，只是近十多年，米線潮流轉為四川麻辣口味，越來越少年輕人知道本地曾有這做法。

本地薑的酸辣米線($56/包一款配料)，先煮好湯底，再加入配料滾熟，最後加入一片新鮮檸檬，再煮多一會兒，倒進一早煮好的米線上，就可以上菜。其實檸檬有甚麼作用？「檸檬可以提升到一種獨有的香味和酸味，不用刻意加入太多添加劑，例如白醋、烏醋。」湯底清澈，吃起來有淡淡的檸檬清香，指天椒的香味亦突出，酸辣得來比較淡口，跟一般的酸辣米線不同。始終是茶餐廳，所以點酸辣米線的客人並不多，大廚表示亦有客人曾覺得奇怪﹕「起初有客人會問，為甚麼會有檸檬這麼有趣呢？侍應就會跟客人說，餐廳特色是做回香港本地酸辣，不想它失傳。」

本地薑 Soul Ginger

地址：葵芳興芳路177號葵芳廣場地下18號舖

電話：9217 6226

營業時間：7:15am-10pm

採訪、攝影：《飲食男女》

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