「這次我們介紹一款甜白酒，來自德國知名酒莊Egon Müller。」酒評家Wilson Kwok說。這酒莊稱得上是德國Riesling的王者，「2011年在德國酒拍賣會上，其1999年的TBA(最高級貴腐甜酒)成交價格高達六千多歐羅。」這次推介的Egon Müller Scharzhofberger Riesling Spätlese 2018($1,528)，價格相對貼地，但也不便宜。細嘗杯中物後Wilson娓娓道來，「許多人認為Riesling好甜，的確你可以說這酒很甜，但甜得來有些橙花香和礦物味，而更重要是德國Riesling本身酸度非常高，而德國人釀酒亦保留了原來的酸度。所以喝來有酸有甜，拼在一起甜味就不太誇張。」

要釀造出這複雜甘美的滋味，天時地利人和缺一不可。先說說酒莊的掌舵人，現在已是第五代。「第一代叫Felix Müller，第二代開始叫做Egon Müller，至今第五代已是第四個Egon Müller，郵差派遞時不知是寄給哪一位。」Wilson笑說。

Müller家族扎根於Mosel-Saar-Ruwer。「這個產區由三條河流Moselle、Saar、Ruwer三條河匯集而成。」Wilson解釋，「當地的土壤以千層石為主，英文叫slate，德文叫schlist。」葡萄園就是位處佈滿千層石的斜坡上，佔地七公頃。「這些千層石有利吸熱和吸水。冬天時結冰，春天時冬雪融化，水分及礦物質就融入泥土，令葡萄樹得到所需的水分和營養，這亦解釋了德國酒許多時候都有豐富的礦物味。」

再看看酒標，Spätlese一字很重要。同一個葡萄園，同樣是Riesling，身價卻可以相距甚遠，這關乎收成期。「Spätlese在德文來說即是late harvest。」Wilson補充。「第一期收成在八月底九月初收成叫Kabinett；Spätlese是第二期，葡萄已經圓熟(full maturity)，糖分高些；第三期Auslese再上一級，部分葡萄已有貴族黴……最高級就是TBA。」而Mosel-Saar-Ruwer算是較南的地區，陽光多，在糖分或者在葡萄成熟方面，要求亦比其他地區高。「糖分跟其他產區高一級的Auslese相若。」糖分高，加上葡萄本身的酸度，極富陳年潛力，以Spätlese來說可陳年30年，亦造就精緻的味道。「它令我想起契媽江獻珠家中有道蠔豉鬆，當中蠔豉比重很高。蠔豉礦物碘質的味道很濃郁，配這個由Slate(千層石)種出來的酒一定很好。」Wilson點頭笑說。

J.L. Gill

地址：上環永樂街12號永星商業中心地下A鋪

電話：2885 7011

營業時間：11am-9pm

註：Egon Müller Scharzhofberger Riesling Spätlese 2018 $1,528

Wilson Kwok

旅居歐美多年，早年於巴黎藍帶烹飪學校獲得高級文憑及波爾多大學葡萄酒學碩士。身兼專欄作家、酒評家、教師等推廣飲食文化的工作，1997年獲法國政府農業部頒發騎士勳銜。

採訪：關廣恩

攝影：關永浩(部份為網上圖片)

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