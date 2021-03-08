日本餐廳越開越多，疫情下不能去旅行，可以食日本菜頂下癮。最近將軍澳開了間居酒屋，由日本師傅主理，以稻荷神社為設計藍圖，用神使狐狸做主題，店內擺放逾150隻小狐狸擺設，更設一尊狐狸石像，氣氛柔和舒適，充滿和式風情。

本店主廚北出佑介師承東京米芝蓮名廚下野昌平，擁有逾20年高級料理經驗，「本店的概念與一般居酒屋不同，擺碟及賣相會偏向創意料理，突出菜式的美感。」新鮮豆腐皮拌海膽（$65）上面是北海道紫海膽，鮮甜不腥，搭配群馬縣的刺身用腐皮，口感滑溜清新；和牛日本土鍋飯（$380）選用宮崎縣A4和牛及日本直送蔬菜，澆上法式馬德拉醬汁，濃郁惹味。

相傳神使狐狸愛食腐皮，主廚特別創作鰻魚稻河壽司（$68），以腐皮包住烤鰻魚及醋飯，加上蛋絲及芝麻，口感豐富；鯖魚壽司（$268）一碟約11件，油味甘香，微微的醋酸有助解膩；串燒火候控制得不錯，依然保持食材的肉汁，特別推薦免治雞肉棒（$45），搭配濃稠的雞蛋燒汁，油潤鮮香。舖頭引入大量酒釀，想與朋友把酒言歡，又多個選擇了。

採訪、攝影：《飲食男女》

本店

地址：將軍澳唐俊街18號The Parkside第一座地下G07號舖

電話：3618 8211

營業時間：星期一至日12nn-3pm，6pm-12mn

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