「我們不想賺到盡，可能成本是$70，我們賣給街坊也只是$80、$85。」大隻黑實，躲在小小的廚房煮得滿頭大汗的Michael(趙國東)說道。位於屯門達仁坊這條小巷，有一間新開的家庭式漢堡包店，由Michael跟曾任空姐的太太Karen兩夫妻合力經營 ，以價錢親民的巨型漢堡包闖出名堂，吸引不少街坊支持。

16安士手打牛肉 份量驚人

「對我們的漢堡包非常有信心！」Michael如此自信，全因店內所有漢堡牛肉，均是他們親自手打，以美國AAA級安格斯牛肉打成，不加任何添加劑或雜肉，再混合雞蛋等配料擺放一整晚，待其入味，翌日才搓成漢堡扒，每款漢堡包，皆有足足8安士的漢堡扒。最受歡迎的是雙層牛肉芝士漢堡，牛肉足足有16安士，份量驚人，肉汁豐富。再配自家打製、以新鮮蘑菇和忌廉炒出來的醬，並加上6塊芝士，十分足料。漢堡包更配上鐵板粗薯條，兩個人分享也可以！ $128一個漢堡包，價錢的確比連鎖店貴，但以質量和份量較取勝。Michael說：「這家餐廳的宗旨，就是要親民。你說我煮食是否很厲害，一定不是，因為我並非這行出身，只是把自己喜歡吃的食物，煮給別人吃。」

參選港男出身 與袁偉豪同屆

Michael原本是一名健身教練，身形大隻健碩，於2007年，在朋友的游說下，他參加大台舉辦的「香港先生選舉」，憑着粗壯的二頭肌俘虜評判歡心，獲得少年組冠軍，同屆總冠軍為袁偉豪。之後他簽了大台，做了四、五年藝人，拍過幾部劇集，卻因感到行業與理想不符，完約後便沒再繼續，重投健身教練行業，卻因愛吃，轉行揸鑊鏟，「職業無分高下，反而反過來想，覺得我們兩夫妻很厲害，原來自己也可做到，自己多了一個技能。」

太太Karen以前任職空姐，她笑言開店前對煮食真的一竅不通，每天也被Michael投訴，而現在居然包辦店中的意粉，街坊評價還十分不俗，令她感到欣慰。卡邦尼煙肉意粉，醬汁以純忌廉打成，不加牛奶，用料十足，一公升的忌廉，只能煮出3份意粉，因此醬汁比坊間的濃稠。

夫妻月入三萬 賺不多但開心

「我們想大家吃得飽一些，香港人壓力大，最好的舒緩壓力方法便是吃，但外頭的都很貴，我們不想大家食得大壓力。」為了節省成本，小店所有工作都是由他們兩夫妻包辦，每天朝十晚十二，連外賣也自己送，雖然辛苦，但Michael態度很積極，他更自嘲說：「我現在很光鮮，每一天也做到整頭油。」

現在兩夫妻一個月的收入，加起來只有兩三萬，跟最低工資沒分別，高峰期光是Michael一人月入已十多萬，現在少了一大截，「不是整天只為賺錢，我覺得工作一定要開心，可以在餐廳認識到更多喜歡吃東西的朋友，感恩有一間這樣的店，賺不多但開心。」

採訪、攝影：《飲食男女》

Bubu廚房

地址：屯門達仁坊24號好運洋樓地下15號舖

電話：9427 2890

營業時間：11:30am-3pm，6pm-11pm

-----------------------------

繼續撐澳洲酒！著名酒評家畢明推介，澳洲葡萄酒特選套裝（一套四支包送貨）再度上市，限量100套，立即按此搶購！

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android