一位編輯想我做些園蔬的菜式。我是個半素的下廚人，堅守菜多肉少的好習慣，但只炒一種菜便當是一個食譜，似乎馬虎了些，要加插介紹的小文更不易，不像我的作風。傭人買回來不同的蔬菜，我便分兩批給炒了。我是按色彩來分，分量要多少，下甚麼調味料都隨人喜好，但下鑊先後便要考慮菜蔬的質感了。

第一款材料：

蒜芯1札

長頸南瓜1塊

茭筍3條

薑1塊，如提子大小，搾汁

油2湯匙

鹽約1/4茶匙(或多些)

雞湯1/4杯

做法：

1.蒜芯從粗的一頭起，摘出3厘米的長段，至不能折斷為止（因近蒜尾一頭比較多纖維）1。

2.南瓜只用頂部，去皮，先切5厘米長，0.4厘米厚的片，再切0.4厘米的條2。

3.茭筍去皮，順紋切5厘米段，再切0.4厘米厚片，後切0.4厘米粗的條3。

4.置中式易潔鑊於中火上，下茭筍絲，白鑊（不用加油）烘至身軟4，方下油1湯匙炒勻5。繼下蒜芯，不停鏟動6，加鹽調味，下雞湯1/4杯7，炒至蒜芯呈翠綠。最後加入餘油1湯匙和南瓜絲8，倒下薑汁鏟勻9，試味後上碟。

第二款材料：

藕1段，約9厘米長

萵苣1條

紅蘿蔔1段，約5厘米長

油2湯匙

蒜1瓣，切薄片

鹽少許

魚露2茶匙

糖1/4茶匙

做法：

1.藕刮去外皮10，先直切為兩半，再薄切小角11。紅蘿蔔先切0.3厘米厚片，每片分半12。萵苣去皮撕根13，取尾段約20厘米，滾刀切鑽石形的小塊14。

2.小鍋內加水半滿，大火燒開後下藕片和紅蘿蔔15，燒至水再開便移出瀝水16。

3.置鑊於中大火上，鑊熱時下油2湯匙，爆香蒜片，加入藕片和紅蘿蔔片17，不停鏟動，下魚露、糖和少許鹽調味18，最後下萵苣同炒勻19，試味後上碟。

提示：

如欲省油，可將用油量減半。

（原文刊於2008年663期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android