有「花恤衫大廚」別號的名廚 Ricky ，今次去試這間來自東京的米芝蓮餐廳 TIRPSE (東京店已結業)。年多前進駐香港，名氣不小，因她曾破紀錄開業僅兩個月便獲得東京米芝蓮一星，難怪來港開店後，不少人慕名而來。不過，反應好壞參半。「這過江龍在東京很出名，來到香港後很多朋友都來吃過，有人覺得頗好，亦有人覺得名氣很大，其實不是這麼高質素。如果我在東京，我未必會光顧這間餐廳，不過今次來到香港，當然要見識一下。」Ricky雀躍地說。

餐牌主打法日菜，由來自東京的 清水雄太 主理，雖然年輕，但曾於多間米芝蓮餐廳工作，經驗豐富。消費高在所難免，平日午市套餐三道菜$598/位(假日午市套餐四道菜$898/位)，晚市套餐七道菜$1,388/位。今次Ricky小試牛刀，試的是假日供應的四道菜午市套餐。

Ricky第一時間便柯打了他至愛的香檳。「剛才侍酒師說這香檳，裏面有蘋果、梨和士多啤梨的果味，真的喝到，這香檳是好東西來的。我試過在其他地方喝的香檳，所說的數款生果，我喝了很久都喝不出來。」他邊喝邊說。

餐前小吃，賣相精緻漂亮。「這個開胃菜像盆菜一樣，其實它是南瓜湯，喝下去，南瓜的味道很濃稠，不過有一種味道比南瓜還要濃稠，便是它的雞湯底。不但只口感滑溜，還有長椒和露絲瑪莉的味道，非常出色。」他讚嘆地說。

前菜是魷魚刺身，材料豐富，分別有青瓜、芥末子和茴香菜，配搭與別不同。「剛才我第一口吃下去，只吃到魷魚的質感，但當所有配料混合一起的時候，這才是味道的衝激。大廚很聰明，明知魷魚沒甚麼味道，所以在配料味道上下功夫，很棒。」再來的前菜是黑松露伴煎 白子 ，做法跟平常吃的有些不同，大廚以西式方法去烹調。「這是我人生中吃過最好吃的煎白子，外層有些少脆，裏面的質感有些像生吃般滑溜的狀態。而且調味足夠，煎完之後突出了海鮮的味道。」

主菜是法國菜最常見的鴨胸，做法傳統，但配搭有驚喜。「它保留了法國人最喜歡的黑松露，想不到還有柑桔，吃得出不是過年剩下的柑桔，這個應該是日本種柑桔。鴨胸一定不可以熟透，你看它有很多肉汁，皮又煎到很脆。還有用韭黃配鴨胸，味道比傳統的配大蒜更有新鮮感。」

壓軸甜品，外層是焗脆的蛋白，賣相非常吸引。「甜品應該這樣吃，由頂到底舀起它，吃起來有些脆有些軟，又有些甜酸，連果肉和果皮一起吃，如果你喜歡吃甜品，你會開心得很。連餐後小吃也做得有水準，迷你的馬德蓮貝殼蛋糕不會太甜，小撻新鮮鬆化，茶味很香，裏面還有紅莓果醬做餡料。」Ricky滿足地說。食物有水準，環境也令人心曠神怡，透過落地玻璃，可欣賞維港的海景。「吃完飯之後還有時間，不要立刻離開，一定要出去露台打卡。跟朋友一邊喝酒一邊傾偈，感覺很寫意。雖然很多朋友說這店因名氣大，收費昂貴，份量又不足夠。老實說，如果你不懂得享受在你面前的菜式，便會覺得一點都不值得。但如果你認真地吃，明白廚師花了很多心思在菜式上，便完全有不同看法。這樣的質素和環境，一定不會令你失望。」Ricky呷着酒說。

採訪：黎詠詩

攝影：陳秉謙、葉天榮

TIRPSE

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea2樓219號舖

電話：2333 0031

營業時間：12nn-11pm

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