近年將軍澳臨海一帶有不少大型的高尚住宅落成，餐廳選擇越來越多，漸漸改寫美食沙漠的命運。最近便開了這間位於澳南海岸的西餐廳。環境舒適得像去了外國般，露天座位最搶手，店內裝潢亦有特色，情調不錯。餐牌八成以西班牙菜為主，亦有些少法國菜，頭盤六七十元，主菜平均二百元，價錢屬中上。喜歡喝兩杯亦有不少選擇，香檳、紅酒、 白酒、啤酒、烈酒和雞尾酒一應俱全。

先來西班牙風乾火腿，賣相吸引，廚師細心，預先將火腿輕輕加熱，吃下更甘甜有油香。柯打火腿還會附上脆麵包，麵包從巴塞隆拿入口，風味正宗。

蒜茸番荽炒蝦，蝦肉質爽彈，蒜味濃些更好吃。西班牙蛋餅是地道小食，材料有薯仔、洋葱、辣肉腸和枝豆，上面還加了酸忌廉汁。焗蛋餅口感豐富，略嫌不夠嫩滑。

蒜茸番茄脆包，賣相普通，但味道比想像中好吃。入口香脆，新鮮番茄加上大量蒜茸，惹味又開胃。主菜選了西班牙海鮮飯，即叫即煮，大約要等20分鐘。以龍蝦上湯來煮飯，一上桌便氛香撲鼻。海鮮來自西班牙，有蜆、魷魚、青口和蝦肉，可惜飯粒濕了些少。吃海鮮最適合伴西班牙雞尾酒，入口有果香又有酒香。

整體食物賣相吸引，味道中規中矩，平均消費三百元，不算便宜，但環境和服務加分，不想在市區跟人迫，不妨一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

Pastis Tapas

地址：將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place地下G05號舖

電話：6277 2293

營業時間：12nn-11pm

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