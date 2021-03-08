周身骨痛、睡醒仍然非常疲倦，必然想起粉葛湯，不過一般粉葛湯未必夠力。這個食譜加入舒緩風濕骨痛和骨火的老桑枝、安神祛濕的抱心茯神之外，還有惹味、滋陰下火的蠔豉。飲後全身輕鬆，可以好好睡一覺。

材料：（4人份量）

1）粉葛1斤半

去骨火、生津解渴

2）老桑枝約2両

舒緩風濕骨痛和骨火

3）抱心茯神2両

健脾、安神、祛濕

4）蠔豉2両

滋陰、下火（對虛火特別有效）

5）赤小豆2両（春灣的比較好）

利水祛濕

6）南豆2両

消暑化濕、健脾，舒緩因脾虛、氣虛有濕所引致的疲累

7）陳皮2塊

理氣、化痰濕、通氣、健脾胃，舒緩胃脹、胃氣脹、腸脹

8）紅蘿蔔1條

健脾、養肝明目

9）豬腱骨半斤

註：肉可隨個人喜好是否加入

貼士：可加入椰棗同煲，味道更清甜

做法：

1.老桑枝、抱心茯神浸15分鐘

2.南扁豆、赤小豆、蠔豉浸15分鐘

3.粉葛洗乾淨，切件

4.紅蘿蔔洗乾淨，去皮切件

5.陳皮浸軟，刮瓤

6.豬腱骨凍水汆水

7.水大滾將所有材料放入煲，大滾10分鐘 轉小火煲約3小時 ，加少許鹽調味，完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：魯雋華、葉天榮

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