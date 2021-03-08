小孩時背誦「滕王閣序」，為的想在祖父飯廳前現身，表演一下，博取美味的賞賜，卻完全不懂其中的含義。到了上高中，得麥華三老師指導，方知內文一二。直到暮年，我仍可琅琅上口，也能理解這一篇名著。作者王勃說了很多當日「盛餞」的「情」和「景」，卻極少涉及「食」。但良辰、美景、賞心、樂事加上賢主、嘉賓這「四美」和「二難」，早已構成我們今日宴客所冀求的境界。

菌姑姑黃詩敏、詩鍵姊弟，早與大師姐麥麗敏約好，要邀請認識我的《飲食男女》編輯和記者，到她家中慶祝我在雜誌上寫稿五周年紀念。數起來一共二十人；原則上一人帶一菜或食物，但上班的人馬可獲豁免。詩敏花了四個月時間重修居所，悉心建造一個效率高而設備完善的現代廚房。當天她邀請了私房菜名廚張錦祥（Ricky）來幫忙，譚強也不甘後人，自攜靈芝雞、乳豬和有機飼養草魚。我們只知大師姐會帶炒雜菇、鮑汁柚皮和馬蹄糕；小師妹會帶醉乳鴿和薰白鱔；郭偉信剛從意大利回來，會做白松露菌雜菜意大利麵；梁贊坤會帶記者們說得天花龍鳳、中大醫學院飯堂的檸檬批；楊育基夫婦事忙，帶了碩大無朋的有梗草莓和日本黑葡萄；《飲食男女》的大果籃，早在下午送到了。但Ricky會做甚麼，卻是大家引頸以待的。

在廚中出入忙碌的已有多人，看來沒有可能入廚偷大師的板斧，我只好耐心等待。在客廳內大家無拘無束，言笑晏晏，我有機會和年輕的一輩閒話家常，說飲談食，幾忘老之已至。落地大窗外維港夜色璀璨，一部分客人聚在陽台上，把酒言歡，正是美景當前，把一天的勞累都舒解了。

飲食活動開始了。Ricky先燒譚強帶來的乳豬，即席分切。繼着又為我們準備西班牙tapas式的炒小魷魚，原鑊盛出，鑊巨無比，蒜香滿室，大家一擁而上。原條小魷魚熟後長約一寸，妙在肚內的墨和軟骨也沒清除，不加雕琢、不刻意調味，只下些鹽和蒜茸。火候恰到好處，聲色俱備。可見平凡的作料，只要有心思，有技巧，便可烹成佳饌。

跟着食品擺滿一桌，譚強炮製的正宗鹽焗靈芝雞出場了，一下子報銷淨盡，他再繼續努力焗第二隻。詩敏燉獅子頭，黃老先生也準備了潮式鹹菜鰂魚來湊興，詩敏惟恐食物不夠，還請了君怡閣的陳勇師傅燒了兩大鍋牛膝，她先生Edward則頻頻勸酒。偉信的麵食口感剛好，松露菌味香濃，加上大師姐和小師妹的菜式和清蒸草魚，我們簡直應接不暇，更聽說Ricky的西班牙飯仍在爐上未燒好哩！

大家正在吃得高與，詩敏宣佈有儀式要舉行。詩敏、馬美慶和Ricky都說了一番令我十分感動的話，連心中的謝意也無由表達了。到贈送紀念品的一刻，詩敏捧上一大本冊頁，一看，我真的慌忙失措起來，原來是詩敏的精心策劃，大師姐加意去執行，把我五年來登在《飲食男女》每期的稿件原版，用電腦掃描，由聯記行的小姐們印出彩頁，編成一本畫冊，而缺掉的數期，則由雜誌社同人補上，最後的一頁是每人給我寫一句話。那份情誼和鼓勵，豈又是筆墨所能形容！

品嘗過色香味俱全的西班牙飯後，甜點和水果源源上桌，這正是交誼的好時刻。我和這群年輕同文，平日甚少見面，大家熟稔只因在文章上互相認識，大有一見如故之感，而Ricky更放下名廚的身段，與我們熱哄哄地鬧在一起，煮得不亦樂乎，給我們難得的口福，倍增歡樂。這正是四美已具、二難亦并，酒美饌香的「盛餞」。

譚偉健住在大埔，由他開車送我們回家，一路上又有很多的食話，真是談個不了。回到家中已過了凌晨，打開一頁頁的食譜，感慨頓生。這五年的日子，總算沒有白過，雖然不敢說有甚麼成績，但問心無愧；我一直默默在廚下努力，肩負起承傳家庭粵菜的傳統，際今快餐泛濫，生活步伐迫人，怎樣纔能提高新一代的入廚興趣，俾能維持我們的飲食健康和增加飲食的享受？

個人識淺，找不出答案，在極度興奮與沮喪憂心交雜之下，竟徹夜不能成眠。

（原文刊於2008年663期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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