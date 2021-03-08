「乜春呀？」不是用來罵人，而是可能在日式料理店中會問的問題，因為「魚春」，日本人又叫「魚卵」，是日本料理店中很尋常的食材。大家又知不知道吃了甚麼卵下肚？這次《飲食教室》請來日本料理專家Kenji一一解說。

筋子原條醃漬有薄膜

眾多魚子中，三文魚子最為人港人熟悉，而跟三文魚子外形相似的，還有筋子，不少人也經常混淆。三文魚子和筋子一脈相承，同樣是三文魚的魚卵（即魚子），整串卵巢也有一千粒。三文魚子是去除卵巢薄膜後，再進行醃漬，去除薄膜後，三文魚子粒粒分明；而筋子則沒有去除卵巢薄膜，原條醃漬，一粒連一粒，有薄膜包着。把筋子拆開一粒粒後，與三文魚子的外形幾乎一樣，同樣圓潤飽滿，半透明，整粒偏橙橙黃黃，有深紅色一點。

外形難以分辨，就要靠口感去判斷，雖然兩者也以醬油醃漬，咬下時同樣有「爆漿」的效果，但也可從細節處辨別出來。三文魚子由於已脫去薄膜，口感較單一，而且脫去薄膜後，多會放在-40°C冷藏，因此較腍身；相反筋子連膜醃漬，而且不冷藏，較新鮮，咬下時較有彈性。由於三文魚子可以大量冷藏，因此全年均供應；相反，筋子屬於新鮮貨，只會在三文魚產卵時期、即每年11月至1月尾這段期間出現，供應量較少，價錢自然比三文魚子貴。

飛魚子扮蟹子賣

另一樣同樣橙橙黃黃，但又再細粒一點，就是飛魚子，到底飛魚子又是甚麼？Kenji指飛魚子即是飛魚的魚卵，飛魚子佔了整條魚的三分一，雖小小一粒，但數量很多，基本上是數不到的。市面上飛魚子的顏色有輕微分別，有深橙或淺橙色不等，其實屬經過加工的，帶有食用色素。新鮮的飛魚子，是金黃色、半透明狀，吃下時脆卜卜的。他指飛魚的產地在青森對下整個日本海，沿日本海的左邊到太平洋海也有，甚至台灣也有飛魚，因此飛魚子產量豐盛，全年也可吃到，價格也相對便宜。

不過Kenji指出坊間有不老實商人，會把飛魚子當蟹子出售，明明是飛魚子，但包裝卻標明為蟹子。他解釋兩者外形和顏色也十分相似，但完全截然不同。蟹子在蟹乸的厴中，有時是深橙色，有時是啡色的，蟹子熟了的話，甚至會呈鮮橙色。論味道，飛魚子來自魚，容易帶腥，相反蟹子只需微微烘熟，已充滿濃郁香氣。加上蟹比飛魚貴，因此蟹子價錢足足貴飛魚子近4倍。

蝦子經烘香後 味道更濃

蝦子也有很多款，常見的有牡丹蝦、金海老的蝦子，但有趣的是，每款的顏色皆不同，有綠色、藍色、紫色，每隻蝦的蝦子大小、數量也不一，如葡萄蝦只有100粒，但牡丹蝦就可以有過千粒。Kenji坦言，蝦子的味道其實差不多，生食是沒味道的，但烘香後味道就會濃郁很多，大粒的質地也會好點，也是脆卜卜的。

還有在台灣和日本也很常見的烏魚子，其實香港也有，源自烏頭魚，但本地烏頭魚不會有這麼多魚子出現，因為大部份也是養殖的。台灣會用高粱醃漬，日本會以威士忌浸住，再以重物壓着，待魚子扁平和水分被抽乾後，再燒香。

看完這麼多種魚卵，是不是長知識了，下次到日本餐廳點菜時，就不會再一頭霧水了。

採訪、攝影：《飲食男女》

天鮨日本料理

地址：銅鑼灣加路連山道1號地下

電話：3462 2728，5533 9263

營業時間：星期一至六12nn-3pm，6:30pm-10:30pm

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