壽司，自會想到長方形狀，在米飯上放上魚生的食物，但你又知不知道其實還有一種壽司是球狀，叫作手毬壽司。有傳當年為了令藝妓食用壽司時，不會弄花妝容，廚師特意創作手毬壽司，特色是呈球狀，一口大小，不只是將魚生放在米飯表面，亦會混入米飯其中。

尖沙嘴壽司店SuSoShu，就趁着日本女兒節(3月3日)推出特色外賣，主打一盒九件的手毬壽司盛合（外賣優惠價$318），包括七款指定款式如吞拿魚、真鯛、北海道海膽等，以及兩款隨時令更改的款式。壽司米用赤醋煮成，酸味比用白醋製作而成的較低。

師傅推薦蟹肉蟹膏壽司，壽司球上除了放置蝦肉、蝦膏，更放了自家製的土佐醋啫喱，入口先有土佐醋的啫喱酸味，接着再吃到蟹肉蝦膏的鮮甜。他亦推薦右口魚，比起坊間常見的左口魚壽司，肉質更滑，油脂更豐富。

另外亦有特式卷物盛物（外賣優惠價$262）及特選刺身盛合（外賣優惠價$238）可選擇。若想跟家人或朋友再多點玩意，可以考慮DIY手卷盛合（外賣優惠價$198），餐廳將受歡迎的三文魚子松葉蟹碎手卷，還原成一份份材料，讓客人在家自行製作，將米飯、三文魚子、松葉蟹碎放入獨立包裝的紫菜後，並再捲成手卷，份量隨自己心水調校，有得食又有得玩。

採訪、攝影：《飲食男女》

SuSoShu

地址：尖沙嘴亞士厘道17-19號1樓

電話：2633 3882

營業時間：11:30am-8:30pm

人均消費：$201-$400

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