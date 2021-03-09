住在荃灣及深井一帶的朋友，不時慨嘆區內美食不多，尤其要找一個一家人坐得舒服的地方吃中菜着實不易！最近帝景酒店中菜廳「麗都軒」開業，給大家多一個新選擇。行政總廚梁文威師傅入廚30年，明白區內顧客需要，設計菜單時特意加入老少咸宜的菜式。

他推介幾味必選菜式，日本柚子醋窩巴脆蝦，選用大隻虎蝦，炸的時間要掌握準確，才可以鎖住肉汁保持外層香脆，再加上柚子醋味道更清新；燉和牛面頰用花雕酒及秘製醬汁，經過燉煮之後入口即化；另一必吃的招牌鹽香雞，將雞醃製之後用滾水淋皮吊乾再炸，皮脆肉滑。

麗都軒同時推出午市及晚市套餐，午市套餐包點心、主菜及甜品，非一般酒樓質素。晚市套餐亦有多款招牌菜，盡見大師傅的心思及功架。麗都軒的點心也值得一試，每日新鮮手製即叫即蒸，全靠這種堅持才有好的出品！提提大家開業期間，指定菜式有低至八折優惠，想試的話不妨早試早享受。

帝景酒店麗都軒

訂座電話：3716 2898

營業時間：11:30am-10:00pm

地址：荃灣汀九青山公路353號

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