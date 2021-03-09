疫情持續，還有好一段日子才可以去旅行。如果已經嫌香港行山沒有新意，既想運動又想大吃一頓，美孚新開張的室內草地滾球場Simply Bowls，就能帶給香港人一點新鮮感。

Simply Bowls創辦人Vivian和Dorothy在開店前，已是香港草地滾球隊代表的拍檔，曾出戰多個國家，贏了不少國際賽事。因為合作無間，令他們有新想法：就是開一所多用途場所。Simply Bowls佔地超過兩萬呎，集餐廳、健身室、法式滾球場和草地滾球場於一身。Vivian說有這個想法，是因為在草地滾球界別中，還未曾成功商業化：「需要訓練的人可能要參加總會，渠道並不多。當我們想舉行比賽或是訓練班，想確保制定時間表後，確保有場地使用，機遇巧合下我們便找到這個場地。」

場地可舉行數項運動，包括草地滾球、法式滾球、健身、泰拳，都有提供體驗班和長期訓練班。玩完後，運動場還附設一間豆豉餐室，以歐陸料理為主，從早餐已開始營業，如早餐有西式的斑尼迪蛋伴煙三文魚及英式鬆餅（$68），半熟蛋有流心效果；十多款單點菜式包括龍蝦汁意大利飯伴煎大蝦（$98），用了龍蝦汁烹調，飯粒有韌勁，吸盡了湯汁，所以龍蝦味濃郁。

共四款菜式的晚市套餐（$298）份量十足，包括炸軟殼蟹伴青木瓜沙律及龍蝦湯，雖然是一人餐，但大概有二人份量。然後可以選擇主菜，其中一款是香脆德國鹹豬手，豬手外皮烤得香脆，調味方面不會過鹹，最適合配啤酒。主菜還可以選擇澳洲穀飼西冷牛扒伴紅酒汁，西冷牛扒肉味濃郁，仍然保持肉汁，口感不會太乾爭爭。最後有心太軟作甜品，朱古力心太軟伴雲呢拿雪糕。整個套餐十分豐富，份量也並不少，比不少Café抵食。

Simply Bowls還推出$280的一日通行證，包括了自選時間兩小時草地滾球，無限制健身區任用，場地娛樂設施如法式滾球、足球機任玩。也會有額外餐飲優惠提供。有小朋友的家長，可以考慮一下。

採訪、攝影：《飲食男女》

豆豉餐室

地址： 美孚百老匯街77號美孚新邨四期商場保齡中心1樓

電話：5504 8364

營業時間：9am-6pm

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