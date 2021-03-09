望着維港海景，同朋友歎點心食下午茶，確實寫意。尖沙嘴喜來登酒店一向人氣，最近聯乘法國護膚品牌L’OCCITANE，推出色彩繽紛的香檳下午茶，以皇牌護膚產品的草本材料入饌，製作一系列鹹甜美點。

下午茶共有十款點心，鹹點有煙三文魚鬆餅、布里芝士巴黎火腿法包、紅桑子鴨肝撻、慢煮鴨肉甜餐包及吞拿魚牛油果三文治卷，最推薦煙三文魚鬆餅，薄切三文魚釀入辣根芝士忌廉捲起，餅底為自製鬆餅，入口鹹香帶鮮，加上酸豆及蝦夷葱，整體清新不膩。

甜點有薰衣草檸檬慕絲蛋糕、普羅旺斯杏仁、法式聖人泡芙、開心果櫻桃撻及紅桑子馬卡龍，其中檸檬蛋糕製成檸檬造型，內層是薰衣草忌廉慕絲，配搭清香的檸檬皮及薄荷，酸甜開胃，口感豐富；普羅旺斯杏仁就呼應品牌的皇牌杏仁油，脆皮夾着杏仁蛋糕及自家炒製的法式杏仁糖內餡，散發淡淡香氣。

下午茶提供茶或咖啡，更可免費升級巴黎之花 (Perrier-Jouët Champagne) 香檳。目前可享下午茶8折優惠，並免費獲贈L’OCCITANE美肌修護套裝及購物現金券（價值$550），算是相當超值！

普羅旺斯孜樂香檳下午茶

價錢：$338/位（目前提供八折，總計$304.2）

日期：即日至4月30日

時間：每日2pm-6pm

視佳廊

地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓

營業時間：星期一至四3pm-1am，星期五3pm-2am，星期六2pm-2am，星期日2pm-1am

電話：2369 1111

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