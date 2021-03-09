香港人一年四季也喜歡吃火鍋，想吃麻辣湯的話也有很多選擇。銅鑼灣登龍街新開了一間火鍋店，主打麻辣火鍋和多款手工菜式，喜歡吃辣的話一定吃得過癮。

湯底上放上一塊「手掌牛油」，餐廳自家煉紅油，加入和牛牛油、香料和辣椒而製成，湯底滾起的時候，牛油溶在湯裏，帶濃郁牛香。麻辣膽是自家秘炒，選用多種辣椒，例如魔鬼辣椒、小米椒、炮彈椒等，再加入花椒、豆蔻、八角等20多種香料，每日炒足2小時，湯底辣得來香氣足，亦有層次。有5個辣度可選，能吃辣的不妨挑戰一下極辣。另外還有幾款不同湯底可以選，清油養生麻辣鍋用上清醇菜油，再加入不同藥材，麻辣中帶出一點藥膳甜味。另一款雞湯亦很足料，湯底有花膠魚肚，吃火鍋前不妨先喝一碗暖胃。

吃火鍋最重要的配料是牛肉，而餐廳對肉類也很講究。日本霜降A4和牛，油花十足，肉質鬆化軟腍，入口即溶，$388一碟，不算特別貴，可以一試。必食川味辣牛拼盤，一款牛肉有三種食法，頗有新意。除了原味之外，還有麻辣和泡椒味，放在湯淥熟後，每片牛肉也黏着香料， 肉質嫩滑，辣香十足，不需要再蘸其他調味料。

除此之外，配料款式比起其他火鍋店特別，其中一款叫「蝦佬」，外貌像蝦壽司，生蝦下面是包着芝士餡的蝦滑，質感爽彈，芝士濃郁，口感豐富。芝士牛肉棋子，則是手打牛肉滑，裏面亦釀滿芝士，食用時芝士爆出。蒜泥白肉水晶包，水晶包外皮有嚼勁，裏面的蒜泥白肉，鹹香十足，屬重口味之選。手工餃的餃皮，也是自家製，有誠意，以指天椒製成燈紅色餃皮，配上麻辣和牛餡，香辣。另外，毛肚、黃喉、鵝腸也非常爽彈，吸盡湯汁，配搭麻辣湯食適合。

採訪、攝影：《飲食男女》

紅堂

地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心1樓

電話：2151 1879

營業時間：星期一至日12nn-4pm，6pm-10pm

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