台灣餐飲界熱度最夯的新「星」主廚林明健（Kin），不僅擅長創意當代料理，對打造品牌也有一套獨到法門，走過21年料理路的他，年少時瘋樂團、愛旅行，從政大休學後進入廚師一行，貫徹始終走出自我廚師之路。林明健在香港出生，21歲從蘭桂坊學徒做起，多年來歷經香港文華東方酒店、法國米其林等餐廳洗禮，擁有漂亮履歷，但他卻不自滿，這幾年在台灣1年1店速度打造餐廳事業，從行政到烹飪掌廚親力親為，得意之作LONGTAIL連3年奪下米其林一星殊榮，近期更進軍甜點領域，逐步建構他的夢想餐飲地圖。

採訪當天推開LONGTAIL厚重大門，有別晚間慵懶氛圍，平日上午現場人員忙進忙出，Kin正指導外場人員擺放餐具，他很重視細節，開玩笑說：「這或許是種法式浪漫的堅持吧。」

孜然啟蒙香料新世界 中國尋夢山水刺青傍身

林明健自幼在香港成長，從小熱愛音樂，骨子裡叛逆，18歲高中畢業後，隻身跳上火車前往中國，開啟背包客的尋夢之旅。初生之犢不畏虎，當年他一句中文都不會，卻在北京待了近1年，如今回憶起嘴角不自覺上揚，直說：「年輕就是好！當時印象最深刻美食是街邊現烤『羊肉串』，那股孜然香氣讓人口水直流。」他認為羊肉串啟蒙了他的香料新世界。

林明健對中華傳統文化及美食情有獨鍾，而且愛好山水風光，外型陽光黝黑的他，說起話來文質彬彬，首次見到他的人，通常會對他手臂刺青留下深刻印象，「大幅度留白的山水畫及細膩的五葉松，簡單卻很有張力」。他喜歡結合生活經驗，因此在餐點中他會融入辛香料孜然及空白空間，以特殊美感帶領饕客遊覽味覺新領域。

政大求學轉念入廚界 回港蘭桂坊學徒做起

林明健年少時也曾為人生目標徬徨，在好友建議下來到台灣求學，起初在林口僑大先修，再考上政大日文系攻讀，此時的他已經21歲。大一住校內宿舍，與室友感情很好，除了上課外，也常與大家在房內開伙，小日子過得很是滋潤；不過他時常思索未來，想到小時候和媽媽到市場買菜的畫面，記憶不時浮上心頭，加上對香港街市文化念念不忘，於是政大唸不到1年，他就決定聽從心裡聲音，放下學業邁向廚師之路。

回到香港，Kin一開始在蘭桂坊求職想當學徒，卻屢被拒絕，終於有間西餐廳願意用他，起初也不順利，受到父親強烈反對，父親在茶餐廳擔任廚師，知道餐飲業的辛苦，逢年過節無法陪伴家人的心酸，自然不希望孩子步上後塵，不過，Kin對餐飲充滿熱忱，父親最後仍轉為支持並成為其堅強後盾。

香港文華東方修習法餐 師父Jean-Georges諄諄教誨

Kin對廚藝美食求知若渴，偶然在書本上發現法餐有趣之處，正好香港文華東方酒店Vong餐廳正徵求學徒，他立刻抓住機會前去面試，他回憶說：「有種對餐飲的thirsty(渴求感)。」法式餐廳Vong成為他磨練技藝的開端。雖然起步較慢，但他更認真學習，每天提早上班完成工作，利用剩餘時間再向主廚學習新知，認真主動態度加上英文好優勢，成為Vong餐廳主理人兼主廚「Jean-Georges/尚·喬治」青睞關鍵。現年63歲的名廚Jean-Georges，在全球擁有多間餐廳，其中紐約同名餐廳曾於2006年獲米其林三星殊榮。

令他記憶猶新的是，當時內場同事曾私下打賭，Kin一定撐不過3個月，沒想到竟待了4年時光，談及師父Jean-Georges，Kin臉上掩不住興奮神情，他說，每次Jean-Georges到Vong會帶許多新鮮食材，這段期間讓他從中學習增廣見聞，如海綿般吸收廚藝養分，孕育了下一個米其林星廚的誕生。

降薪追夢4個月創升職紀錄 走訪世界經驗成料理養分

2004年，為爭取到Jean-Georges同名上海餐廳學習，林明健自願降薪1/3前往，任職期間迅速紮穩腳步，不到4個月時間從廚房領班升任副主廚，2年後晉升行政副主廚，創下該餐廳升職最快紀錄。法餐背景深厚的kin對自我要求極高，他認為想做出道地法料，唯有實地走訪方為上策，那年他32歲敢衝、膽子大，拿著介紹信到法國求職，期間在巴黎米其林二星Apicius及一星Guy Savoy’s Le Chiberta餐廳歷練，花光積蓄只為一償宿願，後續4年時間陸續兼任Jean-Georges上海餐廳、Mercato餐廳行政主廚，為自身廚藝履歷豐富了強而有力的背景。

林明健曾說：「好奇心是主廚必備特質。」從生活中找靈感已成為習慣，平日熱衷旅行的他，喜歡揹上背包走訪各地，無論是街頭巷口小吃，或是戶外風光，都成為其料理養分，尤其鍾愛南洋風味辛香料，獨特滋味讓他久久不能忘懷。

來台打造3餐廳摘星 歡樂氛圍造就餐點美味

Kin曾跟隨Jean-Georges走遍世界，念舊的他最後決定扎根台灣，回到這塊他曾經求學的土地。2014年Kin應時任國賓飯店總經理李昌霖邀請籌備Amba酒店餐廳ACHOI，讓他大顯身手獲得注目，轉眼走過6年時光，他已陸續打造3間餐廳，有摩登時尚的Chou Chou、當代料理與酒吧LONGTAIL及原木燒烤料理WILDWOOD等，風格各異不斷吸引食家饕客，更獲米其林青睞，其中LONGTAIL連續3年摘下一星殊榮，另2間也獲選餐盤推薦，成績斐然。

仔細觀察LONGTAIL，不大廚房環境異常整潔，廚師們有條不紊烹調餐點、分工明確，依稀可看見Fine Dining影子，有趣的是，有別多數西餐後場緊張氣氛，Kin的廚房總是充滿歡笑聲，他分享：「快樂是餐點美味關鍵，搭配優良團隊合作，才能完成每道如同藝術品餐食。」舒適工作氛圍能讓人心情愉悅，也是加強彼此默契的不二法門。

玩味主廚工作嚴謹待人友善 專注細節測量0.1很重要

談及LONGTAIL摘星祕笈，Kin口中輕鬆吐出「好吃」兩字，看似簡單其實不然，所謂「台上一分鐘，台下十年功」，從外場人員隨身攜帶直尺，便於Setting table時測量，到內場廚師以電子秤測量食材備餐，精準到0.1g重量都要計算，都可窺見主廚對細節要求，像是招牌「鴨肝餃」以台式涼麵為發想，選用加拿大頂級鴨肝入饌，每顆重約18g，與油封鴨腿絲一起裹入餛飩皮內，煮熟後淋上3.5g芝麻醬，綴以荔枝果膠、醃小黃瓜及胡蘿蔔泡泡呈盤，視覺感十足。

看似近乎苛求的料理手法，與Kin血液中法餐魂息息相關，他說：「每天重複做好一件事看似容易，往往需要更多耐心與堅持，即使做過1000遍，也要專注每一個料理細節，因為客人可能是第一次，也是唯一一次品嘗這道菜，務必提供最佳味覺體驗。」對此LONGTAIL駐店主廚陳俊佑深有同感，在他眼中工作上的Kin專注完美，延續細膩法餐手法搭配台灣在地元素，再施以不同香料烹調，衝突卻不違和，可謂名符其實「玩味主廚」。

陳俊佑透露：「Kin私下個性隨和，對待朋友很客氣，與工作有著絕大反差萌！」他記得有次餐期太過忙碌，出餐時忘了裝飾櫻桃，現場竟無人發現，未曾想到站在熱灶前的Kin遠遠一望就發現差異性，他才明瞭對Kin而言，每道菜記憶早已深植於心，如同日式匠人一生懸命的專注，造就不凡的人生。

感動人心的第二口餐點 Kin回歸初心醞釀夢想餐廳

談及心目中「Fine Dining」，每個主廚各有一套見解，對Kin來說，Fine Dining更像是傳播美味途徑，「吃完第一口，要問自己想不想再吃第二口」，透過最真實食物感動人心，料理技法僅是輔助，消費者在輕鬆氛圍享受美食及服務，才是一場成功美食秀。Kin進一步說明：「做菜就像考試，當你想要拿到100分，目標設定在99分，結果才不會相差太遠。」

主廚獲得米其林肯定，為職涯一大里程碑，但Kin卻把榮耀盡數歸於團隊努力，他說：「米其林光環對廚師是兩面刃，重要的是如何在今天做得比昨天好，每天盡100分堅持，到晚間重新歸零再出發。」眼前的Kin已在餐飲界大放異彩，他心中卻還有個夢想，他靦腆地說：「家中牆上掛著一幅餐廳設計手稿，是當年學習法餐時的夢想店，現今3間餐廳結合法式技法及在地元素設計，未來希望能打造間純正Fine Dining餐廳，大家敬請期待。」

中西合壁本土元素入菜 三星蔥餅飄濃濃台灣味

綜觀LONGTAIL餐點，常可見台灣在地食材混搭辛香料特色，這與Kin長年旅居各地生活經驗相呼應。以創意菜「鮮蚵、三星蔥餅、⽻⾐⽢藍」來說，靈感來自台灣小吃蔥油餅及蚵仔煎，香酥鬆餅鋪底，放上現烤薄脆羽衣甘藍、肥美鮮蚵，淋上以鮮蚵、蝦⽶、⾖豉、鮮奶油製成醬汁，襯以醃漬生薑、韭菜花妝點，繽紛色彩充滿視覺感。Kin最愛這道「⼩⽜胸腺沙嗲、花⽣醬、⻄瓜、⼭當歸」 ，結合法餐常見⽜胸腺及本土山當歸調味，⼩⽜胸腺經香茅汁醃製後炭烤，特製沙嗲醬混合檸檬汁、山當歸製作，佐以雙色甘草風味西瓜點綴，牛肉外酥內嫩讓人難忘，沙嗲醬充滿南洋風情。

牛肉愛好者必嘗「澳洲菲⼒牛排、胡蘿蔔、麻辣醬、蒜苗」，精選高品質澳洲菲⼒牛排入饌，明火燒烤保留肉汁，3分熟口感最佳，搭配自製麻辣醬提味，加入花椒、紅辣椒、朝天椒、韓式辣椒粉及高湯製成，香辣爽口很開胃，與柔軟牛肉相得益彰。「鮮蝦漢堡、醃漬洋蔥、是拉差、芝麻葉」餡料混合蝦⾁、蝦漿、椰奶、檸檬葉、香茅及魚露，搭配是拉差醬醃漬洋蔥及芝⿇葉，夾入布里歐麵包，小巧造型可愛逗趣，酸辣鮮⾹多重滋味一次滿足。

清爽版「海膽、海苔脆飯、柚⼦、紫蘇」延續日式壽司靈魂，以海苔醋飯為基底，佐以新鮮海膽與自製柚⼦泡沫，濃郁大海鮮味刺激味蕾，尾韻帶有一抹果香，創造多層次食感。Kin推薦甜點「法式咖椰吐司、醬油焦糖、咖啡冰淇淋」融合新加坡傳統早點咖椰吐司設計，先將布⾥歐麵包浸漬一晚，蛋液混合椰漿、班蘭葉、⾹草籽與椰⼦酒，裹上玉⽶粉油炸，蘸佐醬油焦糖及咖啡冰淇淋享用，鹹甜交織好味道。

進軍甜點版圖開酥塔店 靜置4天成美味關鍵

懂吃也愛吃的林明健，近期跨界甜點產業，將孩提記憶的家鄉味蛋塔再進化，加入台灣食材與南洋風格，打造酥塔店「TART TAIPEI」立足台北東區。來台多年的Kin常懷念港式蛋塔好滋味，尤其是酥脆塔皮令人魂牽夢縈，他透露：「想做出好吃酥塔，『靜置』步驟不能省，每個塔皮需耗費4天才完成。」將法國奶油、豬油、雞蛋，混合特殊比例日本及法國麵粉，採油包皮方式手工折擀，經「麵團、包油、壓製敲打、刻模定型」等4步驟，搭配新鮮水果或起司、流沙妝點。

美味酥塔甫出爐，現場瀰漫著甜膩香氣，愛吃甜食的Kin推薦「焦糖布蕾塔」，融合蛋、奶、糖精華，在舌尖奏出焦糖烤布蕾般滑順圓舞曲，深受女性粉絲喜愛。酥塔部分供應「季節水果塔」、「常溫塔」2類，像是「班蘭咖椰塔」延伸自LONGTAIL經典「法式咖椰吐司」，淺綠色外觀讓人食欲大開，一口咬下，斑蘭葉與椰奶香氣繚繞舌尖，搭配鹹甜風味焦糖醬油；限定款「葡萄柚烏龍茶塔」及香甜「楊枝甘露塔」也有不少死忠粉絲，其中「楊枝甘露塔」加入芒果西米椰奶醬，配上鮮柚果粒及萊姆皮添香，香甜沁爽很對味。在料理上有堅持的Kin，對甜點也不馬虎，酥塔皮依照品項區分熟度，常溫水果塔為100%全熟塔皮，起司、流沙類內餡濃稠，選用50%半熟塔皮製作，而咖椰塔則以20%熟度塔皮製作，所有塔皮強調量身打造，帶給饕客完美味覺饗宴。

路遙知馬力，回首林明健21年料理路，充滿浪漫情懷卻也逐夢踏實，從談吐間可發現他異於常人自信與創造力，歸功於多年來扎下穩健基礎。擅長結合生活體驗的Kin，從法式料理手法出發，將遊歷各國旅程化為養分，搭配本土食材及辛香料，做出專屬Fine Dining料理，讓「好吃」成為饕客記憶點。

報道來源： 台灣《飲食男女TW》

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