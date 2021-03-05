雖然春天萬象更生，但很多人經常都覺得很疲倦、精神欠佳，而且時常昏昏欲睡。註冊中醫師徐澤昌表示，春困意指春天時的天氣十分潮濕，脾胃運化濕氣能力不足的話，會在身體內產生濕氣，容易出現比較疲倦情況，身體和頭部覺得重墜， 或者經常昏昏欲睡，或者大便比較稀爛，身體分泌物較多。

其實有一些生活習慣都會導致脾虛，例如經常不吃早餐，另外喜歡喝冷飲、過飢過飽、吃無定時，或者吃得過急，都會影響脾胃的消化和吸收。還有人們減肥時，全日不吃碳水化合物，例如米飯、薯仔、番薯，亦會容易出現脾虛現象。

徐醫師建議飲用健脾祛濕解困湯水或茶飲之外，平日可以多吃有健脾益氣作用的淮山，脾虛人士可以吃米飯，而脾虛寒或濕重人士，吃少許薑都有幫助。另外，南棗都有助健脾益氣，有助舒緩春困問題。

祛濕解困湯水

粉葛赤小豆瘦肉湯

材料：

黨參 15克

眉豆 15克

赤小豆 15克

粉葛 1斤

瘦肉 半斤

做法：

洗淨所有材料，瘦肉汆水，粉葛去皮切件，加水後大火煲滾後轉小火煲1.5小時即成。一星期飲用一至兩次。黨參具有健脾益氣功效，眉豆和赤小豆可以化濕。如果身體津液很少，水分不足，出現口乾舌燥，或者皮膚很乾燥情況，不太適合飲用。

健脾燥濕泡茶

白朮陳皮茶

材料：

白朮 10克

陳皮 5克

做法：

洗淨所有材料，加水煲30分鐘後飲用。出現春困問題期間，可以每天飲用1次。

這個茶飲有健脾祛濕作用，體質陰虛火旺，容易口乾舌燥，或者皮膚乾燥人士不宜飲用。

採訪、攝影：《飲食男女》

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