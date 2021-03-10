呢個餸好多人以為好複雜好難整，其實非常之簡單容易整。不過雖然煮法簡單，又唔係真係簡單，係唔係好玄呢？大家有冇頭暈呢？因為金蠔係有季節性，蠔要冬天先至肥美，要買到靚嘅金蠔，就要喺冬天買。至於點樣揀，點樣為之靚？有名你叫金蠔梗係金黃色最好，新鮮同埋曬得時間火候啱啱好。有得揀梗係揀大隻嘅，個肚脹卜卜肥嘟嘟嘅，煎完之後唔會縮水，得番細細粒冇肉食。

記得一定要用冷凍櫃儲存，我之前就浪費過一包，講起都心痛，去流浮山海景食海鮮，老闆知道我為食特登讓咗一包金蠔畀我，我以為過兩日食冇所謂，放在蔬菜格，結果出水壞咗，肉痛死我！冇得食事小，浪費食材事大，不過又要提一提大家，不要以為買定多幾包放喺冰格慢慢食就得，儲存過久抽乾了水分嘅金蠔乾爭爭，係唔好食嘅，一樣係嘥錢浪費食材！唔好問我點解知，總之係經驗之談啦！

靚金蠔係唔腥嘅，用薑葱汆水或者蒸煮根本唔需要，太濕身會影響煎出來嘅效果。如果覺得用濕布抹唔乾淨，用水喉水沖洗，都未嘗不可，不過千祈唔好浸水，一定要索乾水。

因為心急，我今次示範用嘅火太大，大家喺屋企煮嘅時候，唔好學我，要改用中慢火慢慢煎，油不妨用多少少，好似半煎炸咁出來嘅效果最理想。最好選擇比較稠身嘅蜜糖，絕對唔好用好貴嗰啲manuka，如果搵得到的話，用冬蜜係一個幾好嘅選擇。

我鍾意一次過整多啲，攤凍之後剪開一粒粒用來做小食送清酒啤酒，好正㗎！如果屋企仲有存貨，快啲拎出嚟煮不要浪費。如果想食，而家都仲可以去大型海味舖碰碰運氣，否則就要等到今年冬天食新鮮貨。

材料：

金蠔1斤

紹興酒1小碗

蜜糖1碗

豉油適量

做法：

1.金蠔解凍後用濕毛巾抹乾淨，放在廚房紙上索乾

2.燒熱平底鑊加入適量油

3.加入金蠔，灒紹興酒，調至中慢火煎香兩面

4.煎至香脆後加入蜜糖，翻滾至稠身包住金蠔，即可上碟

示範：Son姐

攝影：陳秉謙、葉天榮、魯雋華

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