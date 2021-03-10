大坑出名多特色小店，最近就有間美式曲奇店進駐，由網店起家，開業一年後正式入舖。店主曾到巴黎藍帶廚藝學院學藝，曾開設雞蛋仔雪糕專門店，有感香港的美式曲奇店不多，上年年初開設網店賣自家製出品，以款式特別、口味多見稱。實體店主調是綠色及白色，裝修簡約文青，面積不大，只有幾個座位，外賣為主。

Cookie Vission目前共有逾15款曲奇，實體店每日輪流提供5至6款，每小時新鮮出爐，確保質感香脆煙韌；嚴選澳洲牛油及本地麵粉，每塊均有獨特內餡，手掌大約重150克，份量十足。最受歡迎是葡撻曲奇（$50），朱古力果仁餅底加上葡撻吉士餡，外脆內軟，餡料軟滑；S’mores（$40）同樣是朱古力曲奇皮，加入肉桂粉增添香氣，面上是半融的棉花糖，內層還有濃郁的牛奶朱古力醬，味道好有層次，但就略嫌偏甜。

舖頭限定就有獨創的Pookie of the day（$55），即是焦糖酥皮及曲奇的合奏版，內層會每日包裹不同曲奇，今日就有芝士蛋糕口味，酥脆軟滑，濃郁滑膩；復活節限定有曲奇甘筍蛋糕（$65），肉桂曲奇做底，加入兩層甘筍蛋糕及忌廉芝士糖霜，供應至4月6日。整體來講，每塊曲奇$40起，不算便宜，但勝在塊塊足料，餡料豐富，口味與外國相若，濃厚偏甜，甜食控要試。

採訪、攝影：《飲食男女》

Cookie Vission

地址：大坑浣紗街 6 號

電話：從缺

營業時間：星期一至日 8:30am-9pm

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