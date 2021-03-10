烏頭魚出名肥美多黃油，不過，烏頭通常有泥味，要怎樣才可辟走呢？烏頭之所以有泥味，因為很多是淡水養殖，生長得比較快，淡水內有海藻，烏頭吃了海藻就會有異味。就算用蒸的方法，即使下了薑葱，都未必能辟走腥味，所以很多人會用鹹檸檬來辟味，將一個鹹檸檬混入鹽放入魚肚，並塗抹在烏頭魚表面，在魚身𠝹數刀，等烏頭魚吸收多些檸檬味，隔水蒸十分鐘就可以辟去腥味。

另外，用泰式鹽燒的方法，都可以將泥味減到最低。先用香茅、南薑及檸檬葉放入魚肚內辟腥，將粗鹽覆蓋整條魚的表面，再焗大約半小時，不單可以消除泥味，還可以保持肉質鮮嫩。泰式明爐做法亦可以去除泥味，先在魚肚塞入香茅、南薑、檸檬葉，再將魚放入湯裏滾熟，湯內下了魚露、香茅、南薑、辣椒、青檸汁，令魚吸收了湯汁，泥味就會消失。

採訪、攝影：《飲食男女》

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