上集《食勻18區》，由楊英偉帶大家到鰂魚涌食靚粥，今集由Son姐帶隊，山長水遠入屯門食台灣菜。這間位於屯門景峰輕鐵站附近的小店「木玥巷」，去年9月才開設，很快已經成為區內人氣食店。店主之一阿傑，曾在半島酒店的嘉麟樓擔任廚師一職，當時有份負責製作前菜琥珀合桃，順理成章現在供應同一道前菜，新鮮即炒，免費送給每枱客人。Son姐吃過琥珀合桃便說：「好味，水準不會因免費而降低了。」

安格斯牛肉做牛燥飯

牛肉麵是台灣名物，這小店只賣一款，就是紅燒牛肉麵。湯底以大量牛骨、蔬菜和水果熬製，配上香港人喜歡的「三寶」牛𦟌、牛筋和牛肚，再加上一大條炸豆乾，材料豐富。麵條較粗，找來元朗老字號麵廠吳碧記特別訂製，質感較煙韌。Son姐先喝一口湯，她說：「這湯底完全不辣。」阿傑解釋他並無加豆瓣醬，反而加了黑糖提味，因此味道較清甜。Son姐認為湯底雖較清淡，但就反而吃到食材的鮮味，例如安格斯牛肉的肉味，以及炸豆乾的油香。

滷肉飯也是台灣菜餐廳必有的食物，不過這裏反傳統，改賣牛燥飯。用上安格斯牛肉碎，加入黑糖調味，偏甜。Son姐吃完便說：「這完全是小朋友的味道。」阿傑透露由於他的小朋友特別愛吃肉燥飯，於是刻意把味道調校至略甜。另一道新竹米粉，特別加入蟹肉和明太子，入口帶鹹香，阿傑說：「因為我太太喜歡吃明太子，所以把它放進米粉中。」Son姐聽後便笑說：「不只是一個暖男、還是一個暖爸爸、暖老公。」

老闆開小店 希望養活員工

台式小食鹽酥雞，當然不可或缺，但這裏以原隻雞髀上枱，賣相霸氣。用上美國大雞髀，加入豉油、鹽、糖及酒醃一晚，翌日才生炸。Son姐甫知道雞髀是生炸，立即另眼相看，她說：「因為坊間吃到的雞髀，大多也會先灼熟再炸，肉質很粗糙，但生炸的話，則可以保持肉汁，看看！這肉汁很多。」由於即叫即炸，因此要食，至少要等候25分鐘才可。

阿傑開這家小店，最大的心願不是要賺大錢，而是可以養活一班同事及家人，Son姐聽後也感動起來，並認為這店的出品，比某式連鎖台式餐廳高質，即使山長水遠入屯門光顧也值得。

採訪、攝影：《飲食男女》

木玥巷

地址：屯門井財街7號力生大廈地下4-5號舖

電話：2818 8389

營業時間：星期一至日 12nn-10pm，星期二休息

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