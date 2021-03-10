生炸雞髀一向受人歡迎，城中有不少名店，炸雞髀粉絲應該都認識油麻地碧街開業四年的和順記，以配搭太陽蛋及豉油的炸雞髀飯而聞名，不過油麻地總店面積小又狹窄，客人常要排隊。最近和順記就進駐天后開新分店，比以往大一倍有多，坐得更舒服。

小店招牌一定是生炸雞髀皇($45)，每天銷售超過一百隻，參考韓式炸雞秘方，用了菠蘿和生果汁醃製。每隻雞髀足一斤重，即點即炸，外皮炸得香脆，肉質仍然嫩滑，入口不會死鹹。食客Man是第一次光顧的客人，認為十分有驚喜，會回頭再光顧：「我覺得這裏的雞髀炸得乾身卻保留了肉汁，而且這個應該稱作斧頭炸雞髀，坊間很多都是營養不良的炸髀，這個才算得上炸髀。」

新店還新增了麻辣味炸髀，麻辣炸髀皇煎蛋飯($60)在雞髀表面加了自製麻辣油，入口仍然香脆，麻辣油麻香惹味，辣得開胃，令炸雞髀入口更刺激。還有兩款新設計的辣菜，第一款是芥末牛柳配黑松露炒蛋飯($58)，牛柳用鐵板煎香，入口有肉汁，芥末醬辛香過癮，比常見黑椒牛柳更開胃。另一款是水煮龍躉撈丁($68)，龍躉用了豉油醬汁和秘製麻辣醬調味，肉質厚實，炒得入味，即食麵不會煮得夾生或過腍。和順記一向多捧場客，以後港島區粉絲毋須過海就能吃到了。

採訪、攝影：《飲食男女》

和順記

地址：天后電氣道39號地舖

電話：5729 1538

營業時間：11:30am-9pm

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