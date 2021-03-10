香港人喜歡吃燒臘，愛它香口和方便。勵進國際培訓學院營養學課程總監Victor Ho表示，燒臘最常見的包括叉燒、燒鴨、燒鵝、乳豬、燒肉，如以炭火製作，即是明爐燒臘，製作時溫度超過300℃，會產生兩大類型致癌物第一類稱為多環芳香族碳氫化合物，俗稱PAH，燒臘是高脂肪食物，燒烤時油分不斷地滴在炭上，升起來的白煙接觸到食物，是主要多環芳香族碳氫化合物(PAH)的攝取途徑。第二款稱為雜環胺，燒製時間愈長，兩種致癌物含量愈高，會影響人們的基因，甚至直接增加患上大腸癌機會。

很多植物都含有植物性化學成份鞣花酸和前花青素，有助抑制這兩種致癌物的生成。含豐富鞣花酸的食物有士多啤梨和合桃，每100克士多啤梨含有80毫克，而合桃不但含有好豐富奧米茄3，對腦部有益，每100克合桃約有60毫克鞣花酸。不過合桃是較為高脂食物，100克含有60克脂肪，含有600卡路里，相等於3碗飯的熱量，建議每次不要吃超過30克約14粒。

Victor Ho續說，肉桂和紅腰豆都含有豐富前花青素，每100克肉桂粉含有超過2,500毫克前花青素，但肉桂內的多酚有很強的薄血能力，吃過多血液會變得很薄身，會增加出血風險，所以建議每天食用份量約一茶匙。紅腰豆每100克提供約250毫克前花青素，但進食時要留意，必須確定煮熟才可以食用，因為不熟透的紅腰豆會產生毒素，令人上吐下瀉。

過往研究發現，動物不同部位的致癌物含量是不一樣的，例如燒鴨皮的致癌物含量遠超過燒鴨肉，所以去皮進食是一個減少接觸致癌物的方法，而去掉叉燒焦燶的部份，都可以減少攝取致癌物。

採訪、攝影：《飲食男女》

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